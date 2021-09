Już są! Nowe modele robotów sprzątających Yeedi - warto sprawdzić

Na rynku odkurzaczy automatycznych pojawiła się nowa linia robotów sprzątających yeedi vac series. Sprawdzamy, jak prezentują się najnowsze modele i ile za nie zapłacimy.

Spis treści

Popularność robotów sprzątających stale rośnie, a co za tym idzie - coraz więcej producentów elektroniki użytkowej decyduje się na umieszczenie w swojej ofercie tego rodzaju sprzętów. Przykładem jest marka Yeedi, która od ponad roku prowadzi sprzedaż swoich produktów w Polsce. Mieliśmy nawet okazję testować jeden z modeli odkurzaczy (przejdź do recenzji Yeedi 2 Hybrid). Do tej pory na polskim rynku w sprzedaży dostępny były dwa modele: yeedi k650 oraz yeedi 2 hybrid.

Jednak producent postanowił powiększyć rodzinę produktów o modele serii yeedi vac. W ramach tej serii są oferowane dwa modele robotów sprzątających:

yeedi vac hybrid o mocy ssania 2500 Pa

Czas ładowania: 270 min

Czas pracy bezprzewodowej: 110 min

Pojemność zbiornika na kurz: 0.42 l

Komunikacja: wskaźnik stanu akumulatora, komunikaty głosowe

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, przeciążenia, przeszkód, schodów

Opcje czyszczenia: mopowanie, odkurzanie, sprzątanie miejscowe (SPOT)

Funkcje robota: automatyczny powrót do bazy, wirtualna ściana, programator pracy, automatyczne wyłączenie, zasysanie próżniowe, zdalne sterowanie

Szerokość produktu: 48 cm

Wysokość produktu: 12 cm

Głębokość produktu: 41 cm

Waga produktu: 5.18 kg

Zawartość zestawu: robot sprzątający yeedi vac hybrid x 1, stacja dokująca x 1, z zasilaczem, szczotka boczna x 1, nakładka do mopowania, którą można wyprać x 1, płyta nakładki do mopowania x 1, instrukcja obsługi x 1.

yeedi vac max o mocy ssania 3000 Pa

Czas ładowania: 390 min

Czas pracy bezprzewodowej: 200 min

Pojemność zbiornika na kurz: 3 l

Komunikacja: wskaźnik ładowania, wskaźnik stanu akumulatora, komunikaty głosowe

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, przeciążenia, przeszkód, schodów

Opcje czyszczenia: mopowanie, odkurzanie, czyszczenie intensywne, sprzątanie miejscowe (SPOT)

Funkcje robota: automatyczny powrót do bazy, wirtualna ściana, programator pracy, automatyczne opróżnienie pojemnika, automatyczne wyłączenie, zasysanie próżniowe, zdalne sterowanie

Cechy dodatkowe: 30-dniowe sprzątanie bez użycia rąk, podciśnienie ssania 3000Pa, wykrywanie dywanów

Szerokość produktu: 45 cm

Wysokość produktu: 38 cm

Głębokość produktu: 42 cm

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 11.5 kg

Zestaw: zrobotyzowana stacja sprzątająca yeedi vac Station 1 szt., podstawa 1 szt., pojemnik na kurz 1 szt., przedłużenie rampy 1 szt., śrubokręt 1 szt., śruby do podstawy 3 szt., przewód zasilający 1 szt., worek na kurz 1 szt., instrukcja obsługi 1 szt., szczotka krawędziowa 1 szt., zmywalny wkład do mopowania 1 szt., płytka do wkładu do mopowania 1 szt.

Wśród nowości pojawiła się również stacja samoopróżniająca, która może współpracować z każdym z tych urządzeń. Samoczynnie usuwa kurz do pojemnika i jest w stanie zmagazynować kurz z 30 dni sprzątania.

Zobacz również:

Cena i dostępność

Roboty sprzątające yeedi vac series są dostępne na Allegro, z 2 letnią gwarancją oraz dostawą w ciągu 3 dni z magazynu w Polsce.

yeedi vac hybrid kosztuje 1 299 zł - przejdź do sklepu

kosztuje - przejdź do sklepu yeedi vac station kosztuje 2 299 zł - przejdź do sklepu

Zobaczcie też: Promocja na roboty sprzątające - wybieramy najlepsze oferty