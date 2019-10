Już w przyszłym roku, smartfony 5G będą znaczącą siłą na rynku mobilnym

Według firmy Strategy Analytics, już w przyszłym roku, co dziesiąty użytkownik urządzeń mobilnych korzystać będzie ze smartfona z modemem 5G.

Firma analityczna – Strategy Analytics, przedstawiła swój najnowszy raport, dotyczący prognozowanej sprzedaży smartfonów 5G. Wynika z niego, że smartfony wyposażone w modem 5G uzyskają do końca bieżącego roku zaledwie 1% udziałów w rynku. Jednak, jak uważają analitycy, w latach 2020 - 2025 do rąk użytkowników trafi ponad miliard tego typu urządzeń.

Już w przyszłym roku, smartfony 5G uzyskają 10% udziału w rynku urządzeń mobilnych. Ken Hyers - dyrektor w firmie Strategy Analytics, uważa, że powodów tak dynamicznego rozwoju urządzeń 5G w najbliższych latach jest co najmniej kilka. Jednym z nich będzie rozwój sieci 5G. Użytkownicy czekają na uruchomienie komercyjnych sieci piątej generacji na większych obszarach. Choć na czele wyścigu jest obecnie Korea Południowa, to analitycy upatrują w Chinach przyszłego lidera technologii 5G na świecie.

Do popularyzacji smartfonów wykorzystujących możliwości 5G, przyczynić ma się również ich niższa cena. Strategy Analitycs przewiduje, że choć początkowo większość urządzeń 5G będzie należeć do segmentu premium, to już pod koniec przyszłego roku pojawią się pierwsze średniobudżetowe konstrukcje, wykorzystujące nową technologię. Liderem tańszych modeli smartfonów mają być oczywiście chińscy producenci.

Obecnie liderem sprzedaży smartfonów 5G jest Samsung, ale już w najbliższych latach ma się to zmienić, bowiem do ostrej rywalizacji na tym polu dołączą m.in.: LG, Huawei, OPPO, Xiaomi oraz Apple, które według najnowszych informacji, chce opracować własny modem 5G najpóźniej do 2023 roku.

źródło: news.strategyanalytics.com