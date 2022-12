Już wiem, skąd wziąć najlepsze prezenty. Realme szaleje z ofertami na święta

Realme to jedna z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w naszym kraju., W tym świątecznym sezonie producent oferuje wiele interesujących produktów, które idealnie nadadzą się na gwiazdkowe prezenty.

Święta to czas, w którym staramy się w różny sposób jak najbardziej dogodzić swoim bliskim. Oczywiście w pierwszej kolejności chodzi nam o budowanie świątecznej atmosfery, dzięki której czujemy się po prostu dobrze ze sobą nawzajem. Jednak to nie wszystko i bardzo często polskie rodziny obdarowują się w tym czasie prezentami - czy to drobnymi upominkami, czy naprawdę sporymi niespodziankami.

Podarowując prezenty musimy zwracać uwagę na kilka istotnych szczegółów. Oczywiście najważniejsze jest to, aby były to rzeczy dopasowane do osoby obdarowywanej - nie chcemy przecież wręczyć nowego telefonu zatwardziałemu technofobowi. Jednak warto te zwrócić uwagę na to, aby te podarunki miały dobry stosunek ceny do jakości. Dzięki temu możemy upewnić się w tym, że za wydane pieniądze dajemy naszym bliskim rzeczy tak dobre i użyteczne, jak to tylko możliwe.

W takim przypadku, jeżeli szukamy technologicznych upominków, które zachwycają w kontekście ceny do jakości, jednym z najlepszych prezentowych przystanków jest sklep realme. Na stronie producenta możemy znaleźć wiele propozycji prezentowych, dzięki którym zadowolimy każdego w swojej rodzinie, bez względu na niszowość ich upodobań. Sprawdziliśmy ofertę sklepu i przygotowaliśmy kilka propozycji dla różnych grup osób. Oto one:

Najlepsze okazje na smartfony realme

realme 10 8/128 GB

Najnowszy telefon z podstawowej serii od realme to świetny sposób na sprawienie komuś telefonicznego prezentu, który jednocześnie jest ponadprzeciętnie szybki, ale też nie zrujnuje nas doszczętnie. Dzięki dużej ilości RAMu oraz szybkiemu procesorowi telefon jest bardzo sprawny, a spory, ładny ekran AMOLED pozwala na niesamowite wrażenia z oglądania na nim filmów czy zdjęć.

Cena: 1199 zł.

realme GT NEO 3T Dragon Ball 8/256 GB

realme GT NEO 3T z serii Dragon Ball to idealny prezent dla każdego fana tego animowanego uniwersum. Nie dość, że kupujemy smartfon z wydajnością flagowca i ceną średniaka, to jeszcze jest to limitowana edycja, swoją estetyką nawiązująca do znanego anime - czego tu nie lubić!

Cena: 2299 zł.

realme GT NEO 3 150W 12/256 GB

realme GT NEO 3 150 W swoją największą zaletę ma prosto w nazwie - niezwykle szybkie ładowanie o mocy wynoszącej 150 W, dzięki któremu telefon ładuje się w około 12 minut. Jednak to nie wszystkie jego zalety - ma do tego flagowy procesor, ciekawą stylistykę i ogromną baterię To świetny wybór dla osób, które zawsze są w biegu i poszukują smartfona, który za nimi nadąży.

Cena: 2999 zł

Akcesoria do domu od realme

realme Smart TV Stick 4K

Jednym z najlepszych sposobów na lekkie ożywienie naszego telewizora jest tzw. TV Stick. Dzięki niemu uzyskujemy dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania smart TV, co z kolei otwiera przed nami możliwości nie tylko oglądania ulubionych treści, ale nawet grania prosto na naszym ekranie! realme TV Stick 4K ponadto daje nam możliwość streamingu w 4K, więc żaden szczegół już nam nie umknie.

Cena: 329 zł.

realme TechLife Air Purifier

Oczyszczacze powietrza są hitem tego sezonu zimowego - a może lepiej powiedzieć grzewczego. Wiele osób wyposażyło się w te przydatne urządzenia w obawie przed jakością powietrza w zimie. Jest to świetny sposób, aby zapewnić sobie dobrą jakość powietrza nawet w najbardziej smogowe dni, jeśli więc zależy Wam na płucach najbliższych - może być to idealny podarek!

Cena: 499 zł.

realme Pad Wi-Fi 4/64 GB

W domu ekranów mamy coraz więcej - telewizory, komputery, laptopy, smartfony, a nawet niektóre lodówki. Jednak jednym z najbardziej uniwersalnych, a także często pomijanych, jest tablet, który łączy większy ekran laptopa z przenośnością telefonu. Jeśli szukamy urządzenia domowego, które pozwoli całej rodzinie na szybkie wyszukiwania i chwile relaksu przy ulubionych treściach - może to być idealny grupowy prezent!

Cena: 899 zł.

realme Smart TV 50" 4K

Telewizor towarzyszy nam w wielu sytuacjach - czy w ostatnich mundialowych rozczarowaniach, czy też w radosnych chwilach spędzonych przed ulubionym filmem czy serialem. realme Smart TV 50" sprawi, że każdy z tych momentów będzie wyrazisty, nasycony pięknymi kolorami i odpowiednio nagłośniony.

Cena: 1699 zł.

Akcesoria dla fana sportu (i nie tylko)

realme Band 2

Smartband to idealny partner każdego sportowca - czy to początkującego, czy już zapalonego. Dzięki możliwości śledzenia 90 typów treningów, realme Band 2 z pewnością sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających atletów, a będzie też świetnym prezentem dla osób, które nie mają sportowego pociągu, ale chcą po prostu wiedzieć co nieco o swoim zdrowiu i funkcjach życiowych.

Cena: 199 zł.

realme Buds Air 3

Nie ma chyba lepszego partnera do siłowni niż dobre słuchawki z aktywną redukcją szumów. Dzięki nim możemy w spokoju oddać się treningowi wraz ze swoimi ulubionymi piosenkami, nie przejmując się światem zewnętrznym. Co więcej takie słuchawki sprawdzą się równie dobrze także w domu czy komunikacji miejskiej - wszędzie tam, gdzie chętnie zabieramy ze sobą dobre kawałki.

Cena: 279 zł.

realme Watch 3

Jeśli zwykły smartband nam nie wystarcza, możemy też pokusić się na smartwatch od realme. Watch 3 oferuje nam nie tylko jeszcze więcej trybóœ sportowych i dokładne monitorowanie funkcji życiowych, ale także duży ekran 1,8", na którym wyświetlimy m.in. alerty o wstawaniu czy całodobowy monitor tętna. To świetny partner codziennej aktywności, który nawet w sportowych zadaniach poradzi sobie bez zająknięcia.

Cena: 299 zł.