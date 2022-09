Już wiemy - nikogo nie interesuje iPhone 14. Wasze wybory nie pozostawiają złudzeń

Premiera iPhone'a 14 już za nami. Najnowsze telefony Apple mają dwa oblicza - ciekawego 14 Pro (Max) oraz kontrowersyjnie nudnego 14 (Plus). Spytaliśmy Was o zdanie i okazuje się, że podstawowa wersja w ogóle Was nie interesuje.

Z roku na rok mówi się, że postęp technologiczny na rynku smartfonów coraz bardziej zwalnia. Tegoroczna premiera nowej serii iPhone 14 pokazuje, że tak szerokie stwierdzenie może by jednocześnie bardzo prawdziwe, jak i zupełnie nietrafione. Wystarczy tylko spojrzeć na różnice między odbiorem podstawowego iPhone'a 14 a iPhone'a 14 Pro.

Podczas gdy zwykłe iPhone'y 14 nie zmieniły praktycznie nic w stosunku do poprzedniej generacji, iPhone'y 14 Pro przyniosły naprawdę sporo zmian. Teraz Apple na własnej skórze przekonuje się, że ignorowanie podstawowej wersji swojego flagowca może odbić się czkawką - nikogo nie interesuje ten telefon, a prognozy sprzedażowe są wyjątkowo niskie.

W naszym wczorajszym artykule o wadach i zaletach każdego z modeli nowego iPhone'a spytaliśmy Was, który model planujecie zakupić. Wyniki tej ankiety mówią same za siebie i pokazują, jak bardzo Apple się przeliczyło tworząc podstawowe iPhone'y 14.

Wyniki naszej ankiety są szokująco jednostronne

Jak widać, dosłownie nikogo nie interesują podstawowe iPhone'y 14. Pisaliśmy już w tym artykule, że sprzedaż zarówno modelu iPhone 14, jak i iPhone 14 Plus jest zdecydowanie niższa, niż przewidywało Apple i może skutkować nawet przerwaniem produkcji już w listopadzie 2022. Jednak poziom braku zainteresowania jest szokujący i pokazuje, że Apple zdecydowanie przeliczyło się ze swoimi możliwościami sprzedaży telefonów, w których z roku na rok niewiele się zmieniło.

Co wpłynęło na takie różnice? Oczywiście chodzi o to, co Apple z roku na rok zmieniło w swoich telefonach. Jak pisaliśmy w naszych porównaniach, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max przyniosły ze sobą naprawdę sporo ulepszeń względem poprzedniej generacji. Były to nie tylko ulepszenia dotyczące specyfikacji, ale dzięki dodatkom takim jak Always on Display czy Dynamic Island, korzystanie z nowych iPhone'ów 14 Pro jest nie tylko przyjemniejsze, ale też zupełnie inne od ich bezpośredniego poprzednika. Dzięki temu wiele osób ma ochotę zmienić swój starszy telefon na nowy sprzęt - przynosi on po prostu ze sobą powiew nowości.

Z kolei trudno powiedzieć, żeby zamiana poprzedniej generacji na iPhone'a 14 czy 14 Plus przynosiła nawet małe zmiany - raczej nie ma ich w ogóle. Dostaliśmy ten sam telefon z tymi samymi podzespołami i trochę lepszą baterią i aparatem. Wszystkie interesujące zmiany zostały wprowadzone tylko do wersji Pro, więc trudno nie dojść do wniosku, że jeśli chcemu kupić iPhone'a 14, lepiej po prostu kupić iPhone'a 13 - to de facto ten sam telefon w niższej cenie.