Już wkrótce premiera Xiaomi Watch S2! Czy nowy smartwatch ma szansę z Galaxy Watchem 5?

Zegarek popularnej marki prawdopodobnie trafi niedługo do globalnej dystrybucji.

W grudniu zeszłego roku Xiaomi zaprezentowało dwa nowe modele smartfonów (Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro) oraz nowego smartwatcha. Wszystkie urządzenia zadebiutowały jak dotąd jedynie na rodzimym, chińskim rynku, ale to może się wkrótce zmienić, a popularna marka zapowiedziała już, że nowe flagowce będą miały swoją światową premierę 26 lutego.

Co więcej, popularny leakster - Mukul Sharma - udostępnił na swoim twitterowym profilu informacje o rozpoczętej produkcji nowych opasek oraz zegarków Xiaomi, które mają zadebiutować globalnie. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że światowa premiera Xiaomi Watcha S2 również nastąpi 26 lutego.

Zobacz również:

[Exclusive] Serial production of a new Xiaomi fitness band and a Xiaomi Watch (likely the Watch S2) has begun in the global markets. Expect the wearables to launch soon.#Xiaomi #XiaomiWatchS2 — Mukul Sharma (@stufflistings) January 16, 2023

Zegarek zadebiutował w Chinach w dwóch rozmiarach - z wyświetlaczem, którego przekątna wynosi 1.43-cala lub ekranem o przekątnej 1.32-cala. W przypadku konkurencji od Samsunga mamy do czynienia z bardzo podobnymi rozmiarami: większy model (44 mm) oferuje 1.36-calowy ekran, a mniejszy (40 mm) wyświetlacz o przekątnej 1.19-cala. Xiaomi zagwarantowało również, że w przypadku skórzanego modelu otrzymamy kopertę chronioną dodatkowo szkłem szafirowym. Jest to również jedna z kluczowych zmian, jakie Samsung wprowadził do swoich smartwatchy w zeszłym roku.

Model Watch S2 zostanie wyposażony w baterię o pojemności 305 mAh lub 500 mAh, czyli wyraźnie więcej niż ma to miejsce w przypadku podstawowych modeli koreańskich zegarków (284 mAh w mniejszym modelu i 410 mAh w większym modelu). Samsung wprowadził jednak do sprzedaży także wariant Pro, w którym ogniwo ma pojemność aż 590 mAh. Xiaomi gwarantuje jednak, że oba ich smartwatche będą w stanie wytrzymać aż 12 dni na jednym ładowaniu - to znacznie lepszy wynik niż w przypadku wszystkich wariantów Galaxy Watcha 5.

Źródło: Xiaomi

Jedną z najważniejszych różnic między smartwatchami będzie system, na którym oparte zostały zegarki. Urządzenia Samsunga działają na Wear OS od Google, a Chiński producent oferuje autorskie oprogramowanie, na którym z całą pewnością znajdziemy setki trybów sportowych oraz możliwości monitorowania pomiarów zdrowotnych.

Nie wiemy jeszcze w jakiej cenie Xiaomi Watch S2 może zadebiutować w Polsce. Na ten moment cena jego poprzednika (model Watch S1) wynosi około 1050 zł za wersję ze skórzanym paskiem i ekranem o przekątnej 1.43- cala. Dla porównania, Galaxy Watch 5 w niemalże identycznym rozmiarze kosztuje co najmniej 1249 zł.