Już za trzy dni Intel pokaże oficjalnie procesory Tiger Lake-H oraz Rocket Lake

Cała 11. generacja zostanie zaprezentowana podczas GDC Showcase. I każdy będzie mógł śledzić prezentację na żywo.

Co prawda Game Developer Conference (GDC) zaplanowano na lipiec, jednak GDC Showcase to poprzedzające ją wydarzenie. A konkretnie jest to wirtualna konferencja, na której producenci zapowiadają swoje najnowsze produkty. Z ramienia firmy Intel pojawi się na niej Marcus Kennedy, który zaprezentuje całą 11. generację układów. W ten sposób po raz pierwszy oficjalnie zobaczymy dedykowane urządzeniom mobilnym układy Tiger Lake-H oraz desktopowe Rocket Lake. Mają zostać także zademonstrowane ich możliwości - zapewne zobaczymy wydajność w testach i grach.

Intel póki co wprowadził na rynek mobilną serię 11. genracji Tiger Lake-U. Pozostałe mają trafić do sprzedaży 30 marca. Pokaz firmy odbędzie się pod nazwą "Gaming is Shaping the World". Sugeruje to, że Intel stawia przede wszystkim na gaming. Wniosek - deweloperzy otrzymają nowe narzędzia, które pozwolą na pełne wykorzystanie mocy nowych układów. O tym wszystkim przekonamy się już za trzy dni, 18 marca. Na stropnie GDC Showcase widzimy, że konferencję Intela zaplanowano w godzinach 2:40- 3:10 PM. Niestety, nie podano, o jaką strefę czasową chodzi.

