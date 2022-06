K-9 Mail czyli taki Thunderbird dla Androida. Na iOS też będzie?

Mozilla wystartowała ze swoim klientem poczty dla użytkowników systemu Android.

Fundacja Mozilla zaprezentowała światu klienta poczty dla Androida o nazwie K-9 Mobile. Jest on oparty na kliencie Thunderbird, który swego czasu cieszył się dużą popularnością na komputerach stacjonarnych. Szacuje się, że w chwili obecnej korzysta z niego jeszcze 20 mln użytkowników na systemach Windows, Linux oraz macOS. Jest to aplikacja open-source, a więc deweloperzy mogą rozwijać ją na własną rękę, dostosowując do potrzeb użytkowników. Znajdziemy w niej wszystko to, co powinien posiadać klient poczty e-mail, m.in. filtr wiadomości, możliwość tworzenia folderów, a także synchronizację z Thunderbirdem na desktopie.

Prace na stworzeniem klienta na Androida trwały już od 2016 roku, a od tego czasu Mozilla powoli zaliczała kolejne "kamienie milowe" na drodze rozwoju. Ale co może przekonać użytkowników do porzucenia dotychczasowego klienta i zmianę na K-9? Jak dla mnie jest to przede wszystkim rozwiązanie dla osób korzystających z Thunderbirda, którzy przyzwyczaili się do niego i chcą mieć to samo w swoim smartfonie. Drugą ważną rzeczą może być wsłuchiwanie się w opinie użytkowników i wprowadzanie proponowanych przez nich rozwiązań - z czego Mozilla jest doskonale znana. Po trzecie - opcje związane z prywatnością oraz bezpieczeństwem wiadomości, na które położono mocny nacisk.

Zobacz również:

Jednak póki co sukcesu nie wróżę - brakuje tu kilku funkcji z Thunderbirda, jak kalendarz czy czat. Są one dopiero na liście zadań do wykonania. Dlatego przed deweloperami jeszcze długa droga, a w dalszych planach są przymiarki do stworzenia wersji na iOS. Jeśli chcesz na swoim Androidzie wypróbować możliwości K-9, aplikację znajdziesz tutaj.

Źródło: PC World, Mozilla