KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer - nie można było tak od razu?

Od premiery RTX 4070 minął już miesiąc. Jednak w przeciwieństwie do modelu z dopiskiem TI, układ ten spotkał się z raczej z chłodnym przyjęciem. Doprowadziło to do bardzo szybkiego spadku cen. Obecnie RTX 4070 są wyceniane poniżej ceny MSRP!

Spis treści

Ponieważ miałem do czynienia tylko z modelem Founders, w całości przygotowanym przez Nvidię, postanowiłem sprawdzić, jak wypadają wersje autorskie. Tak oto w moje ręce trafiła po raz kolejny karta od KFA2. Jednak to, co wyróżnia model EX Gamer RTX 4070, to pojedyncza, klasyczna 8-pinowa, wtyczka zasilania PCIe. Nasuwają się jednak pytania: czy nie można było tak od początku oraz czy przypadkiem nie doświadczymy znaczącej redukcji mocy? Sprawdźmy to!

KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer

RTX 4070 Founders Edition zachwycił mnie swoimi niewielkimi wymiarami. Niestety, tego samego nie mogę powiedzieć o karcie od KFA2. Tutaj wynoszą one 323 x 131 x 48 mm. Co prawda RTX 4070 Ex Gamer zajmuje “tylko” 2,5 slotu w naszej obudowie, to jednak jest aż o 8 cm dłuższy od rozwiązania Nvidii. Powodem zastosowanie dużego systemu chłodzenia. To standardowa jak na dzisiejszy czasy konstrukcja, składająca się z trzech wentylatorów umieszczonych na pokaźniej wielkości radiatorze. Jednak po dokładniejszym spojrzeniu zauważymy, że środkowy wentylator (102 mm) jest większy od pozostałych dwóch (92 mm). Taki zabieg ma zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza.

Zobacz również:

Osłona wykonana z tworzywa sztucznego dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: białej, różowej oraz czarnej. Do nas dotarł ostatni, klasyczny wariant. Z tyłu znajdziemy metalowy backplate, pod którym - niestety - nie zostały umieszczone termopady.

KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer nadal wykorzystuje rdzeń Ada Lovalace - AD104. Do dyspozycji mamy 5 888 jednostek cieniujących, zwanych także rdzeniami CUDA, 184 jednostki TMU odpowiedzialne za mapowanie tekstur oraz 64 ROP, które służą do renderowania obrazu. Karta posiada 184 rdzeni Tensor, wspomagających działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 46 rdzeni RT trzeciej generacji.

RTX 4070 posiada 12 GB pamięci GDDR6x, która komunikuje się z układem poprzez 192-bitową szynę danych. Pamięci pracują z częstotliwością 1313 MHz, co przekłada się na prędkość 21 Gbps. Bazowy zegar dla procesora graficznego to 1920 MHz, a dzięki trybowi Boost osiąga 2535 MHz (2555 MHZ po włączeniu “1-click OC” w programie Xtreme Tuner Plus).

Wielkość pamięci 12 GB Szerokość magistrali pamięci 192-bit DRAM Type GDDR6x Zegar grafiki 1 920 MHz Częstotliwość podwyższona (MHz) 2 535 MHz Szybkość pamięci 21 Gbps Ilość rdzeni cuda 5 888 Przepustowość pamięci (GB/sec) 504 Microsoft DirectX Microsoft DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 Typ złącza PCI-E 4.0 HDMI HDMI 2.1 DisplayPort DP1.4a x 3 Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320 Szerokość 2,5 slot Wymiary karty 323 x 131 x 48 mm TDP karty graficznej (W) 215 W Dodatkowe złącza zasilania 8-pin PCIe

Platforma testowa i testy

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”.

KFA2 RTX 4070 EX Gamer

KFA2 RTX 4070 EX Gamer ( ) × 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Speed Way 3DMark Speed Way Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra Forspoken - ultra high Forspoken - ultra high GTA5 - ustawienia b. wysokie GTA5 - ustawienia b. wysokie Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Returnal - ustaw epic RT włączony Returnal - ustaw epic RT włączony Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra

Na ustawieniach standardowych model od KFA2 wypada pod względem wydajności tak, jak można było przypuszczać - niemal identycznie, jak przetestowany na premierę RTX 4070 Founder Edition. Po raz kolejny zaważamy w niektórych tytułach różnice w wydajności, jednak są one spowodowane wykorzystaniem w testach nowszych wersji sterowników. Już nieraz podczas naszych testów obserwowaliśmy taką zależność. Jednak w przypadku większości tytułów różnice nie są wielkie i wynoszą ok 2%. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest niższy o ok. 40 MHz, utrzymywany przez konstrukcje KFA2, zegar boost (ok. 2760 MHz). Jednak w dalszej perspektywie nie ma to w ogóle znaczenia. W każdym tytule realna różnica pomiędzy obiema kartami często wynosi średnio jedną klatkę na sekundę.

Temperatury, pobór mocy i podkręcanie

Oczywiście cały proces podkręcania karty graficznej możemy wykonać w dowolnym, preferowanym przez nas programie. Przypominamy tylko, że KFA2 ma swoje własne narzędzie - kryjące się właśnie pod nazwą “Xtreme Tuner Plus”, które dokładniej omówiliśmy w recenzji RTX 4090.

Domyślna wartość napięcia zasilania -1,095 V nawet bez przetaktowywania - często była wskazywana jako czynnik ograniczający wydajność karty w programie GPU-Z. Niestety, możliwość sterowania tym parametrem, nawet przy pomocy tak zwanego “offsetu”, została całkowicie zablokowana na RTX 4070 przez Nvidię.

Warto tutaj również wspomnieć o limicie mocy - domyślnie został on ustawiony na 215 Watów. KFA2 zablokowało możliwości zmiany tego parametru, zapewne z powodu zastosowania tylko pojedynczego złącza zasilania PCIe 8 pin. Musimy pamiętać, że zgodnie ze specyfikacją maksymalne obciążenie według standardów PCI SIG może wynosić dla tej wtyczki “tylko” 150 Wat, a pozostałe 75 Watów dostarcza złącze PCI-expres z płyty głównej. Widać zatem, że nie zostało producentowi dużego pole manewru.

Wartość ta pokrywa się z maksymalną, jaką odnotowałem podczas testów w 3Dmarku Port Royal. Cóż limitem okazało się wspomniane wcześniej napięcie zasilania, którego powyżej poziomu 1,1 V nie możemy podnieść. Zanim przejdziemy do podkręcania, warto też odnotować, że podczas testów w grach zegar boost rdzenia oscylował w okolicach 2 760 MHz. Dodatkowo karta w tym przypadku pobiera “zaledwie” 190 Watów. Pełne 215 W zobaczyliśmy tylko podczas testów w benchmarkach 3DMark.

Jak łatwo się domyślić, parametrem, który dość skutecznie ograniczył możliwości przetaktowania RTX 4070, było właśnie niskie napięcie zasilania. Maksymalnie osiągnęliśmy +40 MHz na rdzeniu, co przełożyło się na zegar boost przekraczający 2820 MHz. Pamięci GDDR6x były w stanie pracować z częstotliwością 23 008 MHz (+1250 MHz). Takie ustawienia pozwoliły zyskać kolejne 500 pkt w teście 3Dmark Port Royal.

Karta podczas testów pozostaje bardzo chłodna. Temperatura sporadycznie dobija do 60°C, co jest wynikiem o ponad 10°C lepszym od modelu Founders. Jak widać zastosowanie większego chłodzenia przyniosło zauważalne różnice.

Podsumowanie

Cóż - karty GeForce RTX 4070 budzą wiele mieszanych odczuć wśród potencjalnych klientów. Z jednej strony otrzymujemy kartę o przyzwoitej wydajności i napakowaną najnowszymi rozwiązaniami, jak DLSS 3.0 czy endkodowanie oraz kodowanie AV1. Jednak przez lata przywykliśmy, że modele z serii “70” prześcigają topowe konstrukcje poprzedniej generacji.

W przypadku Ada Lovalace Nvidia zmieniła podejście. Nawet ceny wydają się bardziej odzwierciedlać sytuację na rynku po pandemii, gdzie doświadczaliśmy ciągłych braków dostępności elektroniki. Jak widać, to podejście zostało szybko zweryfikowane i RTX 4070 zaczęły tanieć niecały tydzień po swojej premierze. Cóż - dalej uważam, że obecnie i tak bardziej opłaca się zakupić nowego RTX 4070 niż model poprzedniej generacji, który często jest niewiele tańszy.

Wracając do testowanej karty od KFA2: GeForce RTX 4070 EX Gamer zachwyca po raz kolejny kulturą pracy. Decydując się na ten model, nie jesteśmy zmuszeni do stosowania brzydkich przejściówek zasilania 16-pin, czy drogich dodatkowych kabli do naszych zasilaczy. Biorąc pod uwagę niski pobór energii RTX 4070 nawet nie musimy rozważać wymiany tego komponentu. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnie jak w przypadku pozostałych kart od KFA2, również model RTX 4070 EX Gamer, gdy tylko pojawi się na półkach w sklepach, będzie dostępny w atrakcyjnej cenie.