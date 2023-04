KFA2 RTX 4090 HOF – sprawdziłem najmocniejszego RTX 4090 na rynku

Czasem producenci sprzętu komputerowego lubią zaszaleć. Nie przejmując się kosztami, tworzą konstrukcje, które mają służyć tylko jedynemu celowi – pobiciu wszelkich możliwych rekordów w podkręcaniu. Tym właśnie dla KFA2 jest Hall of Fame. Jakie są moje wrażania po kontakcie z tym białym potworem?

Modele z serii Hall of Fame nie są nowością na rynku. Towarzyszą nam już od kilku generacji. Sam prywatnie posiadałem model GTX 980 z tej serii, który służył mi wiernie przez parę dobrych lat. I choć może nie wszyscy o nich słyszeliście, to raczej kojarzycie je z wyglądu. Ten jest niezmienny i na pewno wyróżniający się na tle konkurencji właśnie dzięki białej kolorystyce nie tylko dla systemu chłodzenia, ale i całego PCB.

Jednak co w ogóle oznacza to Hall of Fame? Jak wspomniałem we wstępie, kartom z tej serii przyświeca jeden cel - mają pobić wszelkie możliwe rekordy w podkręcaniu. Przez ostatnie lata najpopularniejszym benchmarkiem stał się właśnie 3DMark, który na swojej stronie umieszcza najlepsze 100 rezultatów w każdym teście. To ta galeria sław była inspiracją dla nazwania karty od KFA2. Jednak czy karta przeznaczona dla overclockerów ma jakikolwiek sens w użytku na co dzień?

KFA2 RTX 4090 HOF - budowa

Karta dotarła do mnie w wielkim kartonie. W środku, poza samym RTX 4090, znajdziemy dodatkowe ledy w kształcie korony, dedykowany ekran do monitorowania parametrów pracy GPU, zestawy kabli, support czy nawet rękawiczki, aby uchronić konstrukcję przed porysowaniem.

fot. KFA2 Fot. D. Kujawski/PCWorld Fot. D. Kujawski/PCWorld

Sama karta jest przeogromna. Ta ważąca ponad 2 kg konstrukcja na pewno będzie wymagała użycia dołączonego od zestawu wspornika. Upewnijcie się również, że zmieścicie w swojej obudowie kartę, która zajmuje prawie 4 sloty (77 mm) i mierzy ponad 34 cm długości (344 mm). Rozmiary te wynikają z zastosowania przez KFA2 autorskiego PCB oraz bardzo rozbudowanego systemu chłodzenia. W tym przypadku producent nie szedł na żadne kompromisy. Konstrukcja otrzymała 3 wentylatory, dwa o średnicy 112 mm, umieszczone po bokach oraz jeden 92 mm, umieszczony na środku karty.

O ile konstrukcja samego chłodzenia może imponować, to zasłania ona najważniejszy element – PCB. Sekcja zasilania karty to chyba najbardziej rozbudowana konstrukcja, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia. I nie ma co się dziwić. Ma ona przecież poradzić sobie nie tylko z domowym OC na powietrzu, ale tym ekstremalnym, z wykorzystaniem ciekłego azotu i sporo wyższych napięć zasilania.

Imponująca sekcja zasilania||fot. HWbot.org

Jednak zacznijmy od początku. Karta do zasilania wykorzystuje dwa nowe, 16-pinowe złącze PCIe 5.0, nazywane również 12VHPWR. Co prawda producent do zestawu dodaje adaptery, jednak, jeżeli byśmy się zdecydowali się na ich użycie, oznacz to, że potrzebujemy aż 8 standardowych wtyczek zasilania PCIe 8 pin. Dzięki zastosowaniu takiej konfiguracji, maksymalne TGP karty wynosi aż 666 Watów! By jednak było możliwe utrzymanie tak wysokiej mocy, producent zastosował sekcję zasilania składającą się z 28 faz głównych i 4 dedykowanych dla pamięci GDDR6X, prawdopodobnie bazująca na 105 A DrMOS’ach.

Karta została przygotowana z myślą o ekstremalnym podkręcaniu, na PCB znajdziemy np. punkty pomiarowe dla wszystkich napięć ||fot. HWbot.org

Wielkość pamięci 24 GB Szerokość magistrali pamięci 256 bit DRAM Type GDDR6x Zegar grafiki 2 235 MHz Częstotliwość podwyższona (MHz) 2 595 MHz (2 610 MHz 1-Click OC) Szybkość pamięci 21 Gbps Ilość rdzeni cuda 16 384 Przepustowość pamięci (GB/sec) 1008 Microsoft DirectX Microsoft DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 Typ złącza PCI-E 4.0 HDMI HDMI 2.1 DisplayPort DP1.4a x 3 Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320 Szerokość 3.5 slot Wymiary karty 344 x 144 x 77 mm TDP karty graficznej (W) 666 W Dodatkowe złącza zasilania 16-pin x2

Potrzebujemy nowego zasilacza

Gdy tylko pojawiła się okazja do przetestowania karty od KFA2, pewne było, że obecnie posiadany w naszej platformie testowej zasilacz nie będzie w stanie jej prawidło obsłużyć. Z tego względu zaczęliśmy poszukiwania nowej jednostki. Głównym kryterium była maksymalna moc oraz dostępność dedykowanych przewodów dla kart zgodnych z wtyczkami PCIe 5.0.

Przypominam, że według standardu ATX 3.0, przyjętego przez grupę PCI-SIG, dla tych złącz zasilania karta graficzna może nawet trzykrotnie przekraczać swoją maksymalną moc podtrzymywaną (TGP). Oznacza to, że chwilowe zapotrzebowanie na energię może wynosić w przypadku najwydajniejszych modeli prawie 1400 W. Mimo że taki skok zapotrzebowania energetycznego średnio trwa ok. 200 ms, może powodować włączenie się zabezpieczeń w naszym zasilaczu (OCP), co kończy się nagłym wyłączeniem komputera. Nie trzeba tłumaczyć, że nagłe odcięcie zasilania od elektroniki może skończyć się w skrajnym przypadku jej uszkodzeniem.

Samo KFA2 zaleca do RTX 4090 Hall of Fame modele o mocy minimalnej wynoszące 1200 W. I tutaj kieruję swoje duże podziękowania w stronę BeQuieta!, który dostarczył do redakcji jeden z najmocniejszych dostępnych w swojej ofercie zasilaczy z serii Dark Power PRO 12- 1 500 W. Jednostka ta charakteryzuje się najwyższym certyfikatem 80 Plus Titanium oraz posiada wszelkie możliwe zabezpieczenia. Model ten wyposażona aż w 6 linii do zasilania napięciem 12V, z czego cztery są przeznaczone wyłącznie dla kart graficznych. Poza imponującymi parametrami Dark Power Pro wyróżnia się również wyglądem. Czarna obudowa posiada delikatne wykończenie ze szczotkowanego aluminium, a wszystkie kable zasilające zostały indywidualnie oplecione. Nie tylko podnosi to walory estetyczne wnętrza naszego komputera, ale ułatwia przeprowadzanie przewodów za tacką naszej płyty głównej.

Podkręcanie i pobór prądu

Zanim jednak omówmy osiągane przez kartę rezultaty na ustawieniach standardowych, sprawdzamy możliwości na przedyktowywanie. To przecież na tym polu ma wyróżniać się konstrukcja od KFA2. Cóż, raczej nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że na pobicie jakichkolwiek rekordów na powietrzu nie mamy co liczyć. Podejrzewam, że nawet gdybym zdecydował się na chłodzenie wodne to również nie przyniósłby wielkich różnić.

W tym miejscu muszę też wspomnieć, że domyślnie karta posiada dwa BIOSy. Pierwszy, standardowy, z limitem mocy wynoszącym 450 W (zgodnie ze specyfikacją Nvidii) oraz drugi, ze zwiększonym Power Limitem. W tym przypadku mówimy domyślnie o 550 W z możliwością podniesienia do wspomnianych już 666 W. Mocy więc raczej nam nie zabraknie, jednak - jak łatwo się domyślić - ograniczeniami będą standardowe dla Ada Lovalace jnapięcie zasilania rdzenia i temperatura. Nvidia domyślnie blokuje możliwość sterowania parametrami zasilania karty już od kilku generacji. I choć oprogramowanie HOF AI Suite teoretycznie pozwala ustawić nawet 1,35V, to bez specjalnego BIOSu nie zostaną one zaaplikowane. Jedynie opcja offset, podbijająca wartość napięcia do 1,15 V, działała poprawnie.

Mimo takich ograniczeń byłem w stanie przekroczyć 28 tys. pkt w 3DMarku Port Royal, co jest do tej pory moim najwyższym wynikiem. KFA2 RTX 4090 HOF osiągnął ponad 3000 MHz na rdzeniu, a pamięci GDDR6X pracowały z częstotliwością efektywną wynoszącą 23 392 MHz. By móc osiągnąć taki rezultat, musiałem skorzystać z przycisku Hyper Boost dostępnego na slocie I/O karty. Pozwala on w szybki sposób podbić prędkość wentylatorów do 100% bez korzystania z dodatkowego oprogramowania. Sam producent podaje, że dzięki temu możemy obniżyć temperaturę nawet o 10°C. Biorąc pod uwagę, że maksymalne temperatura rdzenia po OC nie przekroczyła 60°C, jestem w stanie w to uwierzyć. Warto też wspomnieć, że mimo wysokiego limitu mocy (do OC ustawiłem na wartość maksymalną), karta nie przekroczyła poboru 580 Watów, a cały zestaw nie pobierał więcej niż 900 W.

Jednak by w pełni móc wykorzystać możliwości na przetaktowanie karty KFA2, potrzebny jest ciekły azot. Już w listopadzie, zaraz po premierze RTX 4090, karty z serii Hall of Fame pobiły ponad 20 rekordów świata osiągając zawrotne taktowanie wynoszące ponad 3800 MHz.

Karta Hall Of Fame w swoim środowisku naturalnym || Fot. HWbot.org

Platforma testowa

Testy

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości. Karta została przetestowana na ustawieniach domyślnych na biosie performance z Power Limitem wynoszącym 550 W.

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynymi testami syntetycznymi 3DMark niezależnymi od procesora są Port Royal i Speedway. Sprawdzają one również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”.

KFA2 RTX 4090 HOF - testy wydajności

KFA2 RTX 4090 HOF - testy wydajności ( ) × 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Speed Way 3DMark Speed Way 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Time Spy Extreme Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ust. najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ust. najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra Forspoken PC - ultra high Forspoken PC - ultra high GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Ray Tracing 4K Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Ray Tracing 4K Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Returnal - ustaw epic RT włączony Returnal - ustaw epic RT włączony Sons of the forest - ustawienia najwyższe Sons of the forest - ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Wiedźmin 3 RayTracing 4K Wiedźmin 3 RayTracing 4K

Na ustawieniach standardowych model od KFA2 wypada pod względem wydajności tak, jak można było przypuszczać - niemal identycznie, jak pozostałe testowane RTX 4090. Po raz kolejny zaważamy w niektórych tytułach spore różnice w wydajności, jednak są one spowodowane wykorzystaniem w testach najnowszych wersji sterowników. To, co na pewno zaskakuje, to fakt, że nawet tak mocne GPU jak RTX 4090 nie jest w stanie zapewnić płynnej rozgrywki w Wiedźminie 3 z włączonym Ray Tracingiem, chyba że skorzystamy z DLSS 3.0. I mimo swoich lat jest to jedyny tytuł w naszym zestawianiu, który do płynnej rozgrywki w ponad 60 FPS wymaga włączenia SuperSamplingu.

Wyświetlacz umożliwia szybkie monitorowanie parametrów pracy karty || Fot. D. Kujawski/PCWorld Na ekranie możemy również wyświetlać krótkie filmiki ||Fot. D. Kujawski/PCWorld

Warto też wspomnieć w tym miejscu o wysokiej kulturze pracy karty od KFA2. Temperatura rdzenia Hall of Fame nawet podczas długotrwałych testów nie przekroczyła 67°C. Dodatkowo karta jest naprawdę cicha mimo utrzymywania zegara boost powyżej 2770 MHz.

Podsumowanie

Czy karta KFA2 mnie zaskoczyła? Śmiało mogę powiedzieć, że nie. Spodziewałem się od tej topowej konstrukcji najwyższej wydajności, jak i wysokiej kultury pracy - i ją otrzymałem. Niestety – warto tutaj zaznaczyć nie jest to model dla wszystkich. Być może nie będzie wam pasował wygląd samej konstrukcji, który - co by nie mówić - jest dość oryginalny. Dodatkowo biorąc pod uwagę wyłącznie wydajność na ustawieniach standardowych, to trudno przyznać też karcie KFA2 wyróżnienie za najlepszą opłacalność. Hall of Fame to jeden z najdroższych RTX 4090 na rynku. Jednak powstał on z myślą o entuzjastach, pragnących zarówno wyróżnić swój komputer unikalnym wyglądem, jak i wycisnąć z niego jak największą moc.

Dodatkowo powinniśmy się cieszyć, że są na rynku jeszcze producenci jak KFA2, którzy nie boją się zaryzykować i tworzyć produkty tej klasy, ponieważ z roku na rok jest ich coraz mniej. Z tego względu postanowiłem przyznać karcie KFA2 wyróżnienie “Najwyższa Wydajność” za wyjątkowe wręcz możliwości związane z podkręcaniem tego GPU.