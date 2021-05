Kable HDMI: Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem

Używasz Playstation 5, Xboxa Series X czy telewizora UHD HDR? W tym artykule się dowiesz, jakiego kabla HDMI potrzebujesz.

Przy zakupie nowej konsoli lub telewizora UHD pojawia się pytanie, czy nowy kabel HDMI jest niezbędny? Często odpowiedni kabel jest już w zestawie z urządzeniem, ale jeśli zakup dodatkowego kabla jest konieczny, warto wiedzieć, gdzie znaleźć wszystkie potrzebne informacje na ten temat. W tym artykule wyjaśniamy różnice między kablami HDMI i pokazujemy, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.

Kabel HDMI (High Definition Multimedia Interface) jest, jak sama nazwa wskazuje, interfejsem pomiędzy konsolą, komputerem lub odtwarzaczem Blu-Ray a monitorem lub telewizorem. HDMI może przesyłać zarówno dźwięk z urządzenia wyjściowego jak i obraz. Na rynku istnieje wiele różnych typów kabli HDMI, które przede wszystkim opisują maksymalną szybkość transmisji. Decyduje ona o rozdzielczości i liczby herców, z jaką można sterować urządzeniem wyjściowym.

Ponadto, wyższy standard HDMI oferuje dodatkowe funkcje takie jak Ethernet, HDR czy synchronizacja częstotliwości odświeżania monitora. Ale nie daj się nabrać na przedmioty sprzedawane na różnych stronach internetowych o nazwie typu "kabel HDMI 4K", które oficjalnie nie istnieją. Wszystkie oficjalne specyfikacje można znaleźć na stronie HDMI.org.

Jeśli chodzi o szybkość transmisji, to kable można podzielić na cztery klasy:

Standard HDMI : szybkość transmisji 7,92 Gbit/s , do Full HD (1080p) przy 60 Hz

: szybkość transmisji , do (1080p) przy High Speed HDMI : szybkość transmisji 8,16 Gbit/s , do Full HD (1080p) przy 60 Hz i UHD (2160p) przy 30 Hz , 3D i Deep Color

: szybkość transmisji , do (1080p) przy i (2160p) przy , 3D i Deep Color Premium High Speed HDMI : szybkość transmisji 14,4 Gbit/s , do UHD (2160p) przy 60 Hz , HDR

: szybkość transmisji , do (2160p) przy , HDR Ultra High Speed HDMI: szybkość transmisji 42,6 Gbit/s, do UHD (2160p) przy 120 Hz i FUHD (4320p) przy 60 Hz

Przed zakupem drogiego kabla HDMI należy najpierw zastanowić się, w jakim celu będzie uzywany i do jakiego urządzenia wyjściowego będzie podłączony. Zarówno Playstation 5 jak i Xbox Series X obsługują odpowiednio HDMI 2.1 i Ultra High Speed HDMI, podobnie jak karty graficzne RTX 3000 firmy Nvidia i Radeon RX 6000 firmy AMD.

Jeśli nie masz telewizora lub monitora z rozdzielczością 8K lub 4K i odświeżaniem 120 Hz, kabel HDMI 2.0 jest całkowicie wystarczający. Przy wyborze należy również zwrócić uwagę na to, jakie wejścia HDMI ma monitor lub telewizor, chociaż wyższe standardy HDMI są również kompatybilne wstecz. Dlatego w większości przypadków wystarczy kabel HDMI Premium High Speed. W przypadku starszego monitora Full-HD o częstotliwości odświeżania 60 Hz wystarczy również wariant HDMI High Speed.

Jeśli chodzi o długość kabla, należy postępować zgodnie z zasadą "tak krótki, jak to możliwe, tak długi, jak to konieczne". Dłuższe kable są nie tylko droższe, ale mogą również pogorszyć jakość obrazu. Na przykład, jeśli chcesz podłączyć kabel do aparatu lub tabletu, możesz potrzebować określonego złącza. Podobnie jak USB Typ-A, Typ-C, Micro-USB i Mini-USB, istnieją również różne warianty HDMI. Powszechnym standardem jest typ-A, dla kamer najczęściej typ-C, a dla tabletów czy smartfonów typ-D. Na koniec można rozważyć, czy chcemy mieć podłączony Internet przez kabel HDMI. Dla tego przypadku istnieją specjalne kable Ethernet HDMI. Należy zwrócić uwagę, że urządzenie odtwarzające musi również obsługiwać ten standard.

