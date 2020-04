Kajko i Kokosz, Lew Leon i Polanie debiutują na GOG

GOG zrobił niespodziankę miłośnikom polskich produkcji. Trzy gry z lat 90-tych, mające status klasyków, pojawiają się w wersji przystosowanej do najnowszych PC-tów.

Wielu obecnych rodziców zagrywało się niegdyś w Polan, Kajka i Kokosza czy rozwiązywało Zagadki Lwa Leona będąc w wieku, w jakim są dzisiaj ich dzieci. Realizacja tych tytułów na GOG daje dwie okazje. Po pierwsze - można odbyć sentymentalną podróż do czasów, w której gry znajdowały się na dyskietkach. Po drugie - zaprezentować młodemu pokoleniu, w co grywało się kiedyś. W każdym z tych tytułów mechanizmy rozgrywki nie zostały w żaden sposób zmienione i nadal wciągają, jak przed laty. Kajko i Kokosz był swego czasu jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich gier, a Polanie odnieśli niespodziewany sukces na świecie. Na GOG przy zakupie gry Polanie II zyskuje się od razu w zestawie pierwszą część. Gra jest dostępna 50% taniej do 10 kwietnia, do godziny 15:00.

Zagadki Lwa Leona to 45 poziomów zagadek, które są świetną okazją do zabawy dla całej rodziny. Wszystkie trzy tytuły zostały odstępnione w ramach polskiego weekendu, podczas którego można nabywać rodzime produkcje z dużymi zniżkami! Zobacz je już teraz na GOG.