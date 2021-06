Kajko i Kokosz powracają już 16 czerwca

To zaćmienie Was oświeci! Kontynuacja kultowego komiksu, którym zainspirowali się Polacy. Album "Kajko i Kokosz - Nowe Przygody: Zaćmienie o zmierzchu" w sprzedaży już od 16 czerwca.

Kajko i Kokosz

Kultowa seria Janusza Christy zainspirowała polskich scenarzystów i rysowników do kontynuacji komiksu. Zaćmienie o zmierzchu to drugi pełnometrażowy album przedstawiający dalsze perypetie bohaterów z Mirmiłowa. O wrażeniach z pracy nad nowym albumem opowiada scenarzysta, Maciej Kur:

W tym albumie fani Kajka i Kokosza znajdą wiele nowych pomysłów, zarówno rozwijających stare wątki, jak i poszerzających świat znany z niezapomnianych opowieści Janusza Christy. Po „Królewskiej Konnej”, gdzieś podświadomie czułem, jaka powinna być kolejna historia. Bardziej epicka, tajemnicza, więcej magii, wątki ze słowiańskiej mitologii, jakaś wyprawa w nieznane… Zależało mi, by fabuła była równie dobra, jak nie lepsza, co wcześniejsza, ale zarazem inna i pełna niespodzianek. Przy okazji „ożeniłem” ze sobą kilka pomysłów, które chodziły po mojej głowie od dawna. Scenariusz miał wiele draftów, ale to standardowa część pracy. Każdy komiks piszę po kilka razy modyfikując, szlifując i dopełniając jego aspekty tak, by w finalnej wersji zostało tylko to, co najlepsze. Ta praca to jednak czysta przyjemność i tym razem przebiegła niezwykle miło.

Nad przygodami dwóch słowiańskich wojów pracowali także Sławomir Kiełbus (rysunki) oraz Piotr Bednarczyk (kolor). Pomysłodawcą cyklu Nowe Przygody jest Tomasz Kołodziejczak, Dyrektor Działu Komiksów i Gier oraz redaktor naczelny Klubu Świata Komiksu, który za zgodą oraz ze wsparciem wnuczki autora - Pauliny Christy – podjął się realizacji tego przedsięwzięcia.

Praca z bohaterami Janusza Christy to zawsze ogromna frajda, ale też ogromne poczucie obowiązku. Nie chcę zawieść oczekiwań fanów Mistrza i zachować wszystko, za co kochali ten świat i klimat. Na szczęście to tak dobrze scharakteryzowane postacie, że piszą się same. W jaką sytuację się nie wrzuci Kajka, Kokosza, Mirmiła, Jagę, Łamignata czy Zbójcerzy, zawsze uzyska się coś ciekawego i to bardzo ułatwia konstruowanie fabuły. - mówi Maciej Kur.

W nowym albumie fani znajdą wszystko to, za co kochali oryginalną serię – czary, bijatyki i humor. Dzieło wydawnictwa Egmont będzie do kupienia już 16 czerwca.

Źródło: materiały prasowe