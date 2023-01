Kalejdoskop – Netflix skasuje kolejny serial? Oceniamy szanse na 2. sezon

Kalejdoskop skupił na sobie uwagę widzów i krytyków, czy to jednak wystarczy, by Netflix zamówił drugi sezon serialu? Sprawdzamy wszystkie informacje na ten temat.

Kalejdoskop – nowy przebój platformy Netflix?

Najnowszy przebój Netflixa nie był szczególnie rozreklamowaną produkcją. Na platformie pojawił się 1 stycznia 2023 roku i to raczej po cichu. Szybko jednak wskoczył do najchętniej oglądanych produkcji i zaczął przyciągać coraz większą uwagę.

Sukces serialu to prawdopodobnie wypadkowa trzech czynniku. Swoje zrobił Giancarlo Esposito, który wciela się tu w sprytnego szefa złodziei, Leo Papę. Esposito rozpoznawalność zyskał głównie za sprawą serialu Breaking Bad, w którym zagrał błyskotliwego i charyzmatycznego gangstera, Gusa Fringa. Swoją rolę powtórzył w prequelu, czyli w Better Call Saul. Następnie przyszły role w The Mandalorian, The Boys czy Resident Evil: Remedium.

Największą atrakcją Kalejdoskopu jest jednak fabuła skoncentrowana wokół skoku na bank i nietypowy sposób opowiadania całej historii. Dowolna kolejność oglądania odcinków sprawia, że serial wyróżnia się na tle innych produkcji – z pewnością wiele osób zaczęło oglądać produkcję po to, by przekonać się, czy rzeczywiście oglądane w dowolnie odcinki ułożą się w sensowną całość.

Sezon 2 – czy to w ogóle możliwe?

Jaka jednak przyszłość czeka serial? Czy Netflix stworzy sezon 2 i czy kontynuacja produkcji była kiedykolwiek w planach?

Pierwszy sezon Kalejdoskopu został luźno oparty na prawdziwej historii, która rozegrała się w Nowym Jorku w 2012 roku. Osiem odcinków serii tworzy zamkniętą historię i jej dalsze rozwijanie raczej nie będzie możliwe. Należy jednak zauważyć, że podobnie rzecz się miała z Dahmerem – opowieścią o psychopatycznym mordercy z lat 80. Serial początkowo miał być zamkniętą opowieścią, jednak szalona popularność produkcji skłoniła Netflixa do przerobienia miniserii na antologię – drugi sezon skupi się po prostu na innym seryjnym mordercy.

Aby Kalejdoskop 2 sezon, musiałby wykazać się naprawdę znakomitą oglądalnością. Normy Netflixa są pod tym względem bardzo wyśrubowane i władze platformy nie mają litości dla produkcji, które ich nie wypełniają. Taki los w ostatnim czasie spotkał chociażby Klub Północny czy 1899. Jest mało prawdopodobne, by serial Erica Garcii wspiął się aż na takie wyżyny popularności – choć produkcja dostała się do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali serwisu, zbiera mieszane recenzje zarówno od krytyków, jak i widzów.

Wszystko może się jednak zdarzyć – być może Netflix znów wszystkich zaskoczy.

