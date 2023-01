Kalejdoskop – eksperymentalny serial Netfliksa to historia prawdziwa? Tego się nie spodziewasz

Kalejdoskop to nowy i nieco zaskakujący przebój platformy Netflix. Czemu serial wywołuje tyle emocji? Czy przedstawiona w nim historia naprawdę się wydarzyła?

Kalejdoskop – pierwszy przebój roku 2023

Kalejdoskop może nieco kojarzyć się ze słynnym Black Mirror: Bandersnatch, w którym władzę nad produkcją twórcy częściowo oddali samym widzom. Serial z Giancarlo Esposito nie jest co prawda tak interaktywny, ale do pewnego stopnia zostawia odbiorcom decyzję o kolejności przeżywania wydarzeń.

Produkcja przygotowana przez Erica Garcię składa się z 8 odcinków, a ich tytuły to nazwy kolorów. Narracja serialu została skonstruowana w taki sposób, że odcinki można oglądać w dowolnej kolejności – bez względu na to, od którego odcinka rozpoczniesz seans, cała historia pozostanie spójna i będzie miała sensowny finał.

Cała zabawa nie byłaby tak interesująca, gdyby fabuła serialu nie została oparta na zagadce. Kalejdoskop jest bowiem produkcją z gatunku heist – opowiada o grupie złodziei przygotowujących chytry skok na bank. Co ciekawe, do stworzenia serialu twórców zainspirowały prawdziwe wydarzenia.

Walka żywiołów

Akcja serialu Netflixa rozgrywa się w ciągu 25 lat, a w centrum fabuły stoją przygotowania do ekstremalnie trudnego napadu na naszpikowany antywłamaniową technologią skarbiec banku. Jak twierdzi Eric Garcia, cała ta szalona opowieść ma korzenie w rzeczywistości, a dokładniej w katastrofie spowodowanej w 2012 roku przez huragan Sandy.

Ponad 10 lat temu kataklizm nawiedził wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, uderzając m.in. w Nowy Jork. Wywołana przez huragan powódź dotarła do magazynów korporacji DTCC, przechowującej obligacje i akcje największych graczy z Wall Street. Woda pochłonęła m.in. warte 70 miliardów dolarów obligacje na okaziciela, a naturalny kataklizm de facto "okradł" firmy.

Co więcej, mało kto chciał się przyznać, że to właśnie jego pieniądze zostały zaprzepaszczone. Firmy i banki, które mogły przechowywać fundusze w skrytkach DTTC, nie bardzo chciały się do tego przyznać, co wywołało spekulacje, że za zniknięciem funduszy mogła stać nie tylko powódź.

Jak się jednak okazuje, ta nietypowa "kradzież" nie była permanentna. Dwa tygodnie po przejściu huraganu, ekipa ratunkowa dotarła do zalanego skarbca i odzyskała niemal wszystkie dokumenty. Papiery przewieziono do Teksasu, gdzie zostały starannie wysuszone, wyczyszczone i zabezpieczone, a następnie zmagazynowane w skrytkach DTCC w New Jersey.

Historia powodzi i gigantycznych pieniędzy pobudziła wyobraźnię Erica Garcii i zainspirowała do stworzenia heist series o nietypowej strukturze.

Kalejdoskop – obsada

Nietypowy serial Netflixa to nie tylko wymyślna narracja – w produkcji spotkamy bowiem znajome twarze. Obsadzie przewodzi Giancarlo Esposito jako błyskotliwy Leo Papa – aktora możecie kojarzyć m.in. z Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys czy The Mandalorian.

Esposito nie jest jednak jedyną gwiazdą serialu. W obsadzie Kalejdoskopu pojawiają się m.in.:

Tati Gabrielle (Uncharted, Chilling Adventures of Sabrina),

(Uncharted, Chilling Adventures of Sabrina), Rufus Sewell (Obłędny Rycerz, Człowiek z Wysokiego Zamku),

(Obłędny Rycerz, Człowiek z Wysokiego Zamku), Peter Mark Kendall (Top Gun: Maverick),

(Top Gun: Maverick), Jai Courtney (Legion Samobójców, Niezgodna),

(Legion Samobójców, Niezgodna), Paz Vega (Rambo. Ostatnia krew, Porozmawiaj z nią).

Kalejdoskop na platformie Netflix jest dostępny od 1 stycznia 2023 roku.

