Kalendarium kinowych premier na 2022 rok. Sprawdź co warto obejrzeć!

Obecny rok zapowiada się niezwykle ciekawie dla miłośników kina. Z jednej strony możemy tak mówić na początku każdego roku, ponieważ co chwilę na ekrany kin wchodzą świetne filmy i hollywoodzkie superprodukcje. Warto jednak spojrzeć na to, co do zaoferowania ma 2022 rok i jakie filmy trafią na duży ekran w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Fot. Geoffrey Moffett / unsplash.com

A będzie co oglądać, tego jesteśmy pewni. Fani komiksowych produkcji mogą już zacierać ręce na zbliżające się filmy Marvel Studios: "Doktor Strange w multiwersum obłędu", "Thor: Love and Thunder" oraz "Black Panther: Wakanda Forever" oraz DCEU: "Czarny Adam", "Flash", czy "Aquaman i Zaginione Królestwo". Warto też pamiętać o "Batmanie" z Robertem Pattinsonem, jednak ta produkcja nie zostanie włączona do uniwersum i będzie samodzielnym filmem.

W tym roku po raz kolejny reaktywowane zostaną franczyzy z Tomem Cruisem w rolach głównych. Możemy liczyć na premierę "Top Gun: Maverick" oraz siódmej części "Mission Impossible". Miłośnicy kina akcji z pewnością czekają też na "Ambulans" Michaela Baya, "Uncharted z Tomem Holandem i Markiem Wahlbergiem, czy "Grę Fortuny" Brytyjczyka Guya Ritchi'ego. Jesteśmy także pewni, że wielu z was czeka na powrót na fantastyczną planetę Pandorę w "Avatarze 2", którego premiera w tym roku jest coraz bardziej realna.

W naszym kalendarium znajdziecie filmy, które mają wyznaczone premiery zarówno na świecie, jak i w Polsce. Oznacza to, że niektóre z pozycji mogą pojawić się w Polsce w innym terminie, lub nie mają jeszcze wyznaczonej daty premiery w naszym kraju. Takie informacje będą jednak na bieżąco aktualizowane. Warto też pamiętać, że ustalone już terminy mogą ulec zmianie ze względu na zmiany harmonogramu dystrybutorów, lub w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną.

Styczeń

Wśród styczniowych premier jedną z najciekawszych premier z pewnością będzie "Hazardzista" wyprodukowany przez Martina Scorsese. Thriller opowie historię Williama (Oscar Isaac), który podróżuje po kasynach Stanów Zjednoczonych i obsesyjnie strzeże swojej tożsamości. Wszystko zmieni się, kiedy o pomoc poprosi go syn dawnego przyjaciela Cirk (Tye Sheridan). William będzie musiał pomóc mu naprostować sprawy, które dotyczą ich obojga, przez co zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.

5 stycznia

"King's Man: Pierwsza misja"

7 stycznia

"Benedetta"

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4"

"Magdalena"

14 stycznia

"Titane"

"Krzyk"

"355"

"(Nie)długo i szczęśliwie"

"O czym dzisiaj marzą zwierzęta"

"Moje życie to cyrk"

"Martin i magiczny las"

21 stycznia

"C'mon C'mon"

"Sing 2"

"Gierek"

"Hazardzista"

"Babcia tu była"

28 stycznia

"Zaułek koszmarów"

"Wszystko poszło dobrze"

"8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

"Oskarżony"

"D'Artacán y los tres Mosqueperros"

Luty

Lista lutowych premier jest długa i ciekawa, jednak najciekawszą z nich będzie "Uncharted". Film jest oparty na cyklu gier studia Naughty Dog o tym samym tytule. W głównych rolach Nathana Drake'a oraz Victora "Sully'ego" Sullivana wystąpią Tom Holland oraz Mark Wahlberg. Fabuła będzie skupiać się na poszukiwaniu El Dorado i ukrytego w nim skarbu, którego wartość szacowana jest nawet na 5 miliardów dolarów. Stawka jest więc wysoka.

4 lutego

"Moonfall"

"Oczy Tammy Faye"

"Król Internetu"

"Miłość, seks & pandemia"

"Wiki i jej Sekret"

"Skarb Mikołaja"

11 lutego

"Uncharted"

"Śmierć na Nilu"

"Wyjdź za mnie"

"Miłość na pierwszą stronę"

"Miłość jest blisko"

"Abe gotuje"

18 lutego

"Cyrano"

"Pies"

"Krime Story. Love Story"

"Zakochana Anais"

"A Banquet"

"Ambulans"

25 lutego

"Belfast"

"W pętli ryzyka i fantazji"

"Mój syn"

"Mój dług"

"Potworna rodzinka 2"

"Egzorcyzmy siostry Ann"

"Kurozając i zagadka Chomika Ciemności"

Marzec

Nowy "Batman" wygląda na najciekawszą propozycję w tym miesiącu. Film z Robertem Pattinsonem w roli Bruce'a Wayne'a nie będzie włączony do kinowego uniwersum DCEU. Będzie to więc osobna produkcja, niezwiązana z dotychczasowymi filmami studia i wydarzeniami w nich przedstawionymi. Batman będzie musiał zmierzyć się z najgroźniejszymi przestępcami Gotham: Riddlerem (Paul Dano) oraz Pingwinem (Colin Farrell). Pomagać będzie Kobieta-Kot (Zoë Kravitz).

4 marca

"Batman"

"Córka"

"Sonata"

"Jedenaste: znaj sąsiada swego"

"Ups2! Bunt na Arce"

11 marca

"Najgorszy człowiek na świecie"

"Red Rocket"

"Mała mama"

"To nie wypanda"

"Szczęścia chodzą parami"

18 marca

"Inni ludzie"

"Przeżyć"

"Downtown Abbey: Nowa epoka"

"Historia mojej żony"

"Animal"

"Jeden na milion"

"X"

25 marca

"Zaginione miasto"

"Rabbit Academy"

Kwiecień

Kwiecień będzie miesiącem zwieńczenia trylogii "Fantastyczne zwierzęta", która ponownie przeniosła nas do magicznego świata "Harry'ego Pottera". Grupa przyjaciół Albusa Dumbledora (Jude Law) będzie musiała połączyć siły i powstrzymać Gellerta Grindelwalda (Mads Mikkelsen) przed wywołaniem konfliktu pomiędzy światami czarodziejów i mugoli. Ponownie zobaczymy także Eddiego Redmayne'a w roli Newta Scamandera.

1 kwietnia

"Gra fortuny"

"Wszystko wszędzie naraz"

"Duch śniegów"

"Morbius"

6 kwietnia

"Sonic 2: Szybki jak błyskawica"

8 kwietnia

"Ennio"

"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"

22 kwietnia

"Wiking"

"Nieznośny ciężar wielkiego talentu"

"Memoria"

"Bigger Than Us"

"Uwolnić Poly"

29 kwietnia

"65"

Maj

Najciekawsza propozycja maja swoją premierę będzie miała już na początku miesiąca. Mowa o "Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu". Pierwsza premiera Marvel Studios na 2022 rok otworzy przed nami multiwersum, z którym czarodziej będzie musiał się zmierzyć. Okaże się bowiem, że największym zagrożeniem dla znanego czarodziejowi uniwersum będzie... on sam. W filmie ponownie zobaczymy Wonga (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor) oraz dr Christine Palmer (Rachel McAdams) oraz oczywiście Stephena Strange'a (Benedict Cumberbatch). Pojawią się także Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) oraz America Chavez (Xochitl Gomez).

6 maja

"Doktor Strange w multiwersum obłędu"

"Mrs Harris Goes to Paris"

13 maja

"Vortex"

"Fireheart"

20 maja

"Książę"

27 maja

"Pan Wilk i Spółka"

"Bob's Burgers Film"

"Detektyw Bruno"

"Top Gun. Maverick"

Czerwiec

W obsadzie ponownie znajdziemy Chrisa Pratta, Bryce Dallas Howard, Daniellę Pinedę, Omara Sy oraz pewne dobrze znane fanom serii twarze sprzed lat, czyli Laurę Dern oraz Sama Neilla. Reżyserem filmu jest Colin Trevorrow, dla którego będzie to trzeci film z serii "Jurrasic World. Potwierdził on już także, że będzie to zwieńczenie historii, którą opowiada przez trzy filmy.

Żeby jednak nieco osłodzić nam ten dość długi czas oczekiwania, producenci już teraz udostępnili nam aż pięciominutowy prolog do "Jurassic World: Dominion":

10 czerwca

"Jurassic World: Dominion"

17 czerwca

"Buzz Astral"

24 czerwca

"Czarny telefon"

"Elvis"

Lipiec

Wydawało się kwestią czasu, zanim Dwayne Johnson w końcu zadebiutuje w którymś z komiksowych uniwersów. Ostateczny wybór padł na produkcje DC, a konkretnie na film "Black Adam", w którym były wrestler zagra główną rolę. O samym filmie i jego fabule wiemy póki co niweiele. Czarny Adam jest jednym z najpotężniejszych złoczyńców w DC Comics, z którym mierzy się Shazam. Możemy więc po cichu liczyć, że nie jest to jedyna moment, w którym zobaczymy tą postać na wielkim ekranie.

1 lipca

"Minionki: Wejście Gru"

8 lipca

"Thor: Love and Thunder"

15 lipca

"Bullet Train"

"Na chwilę, na zawsze"

22 lipca

"Nope"

"Under the Broadwalk"

"Where the Crawdads Sing"

29 lipca

"Czarny Adam"

"Pil"

Sierpień

W sierpniu do kin wejdzie czwarta odsłona cyklu "After". Będzie to zarazem ostatnia odsłona filmów z Josephine Langford i Hero Fiennesem Tiffinem w rolach głównych. Wiemy także, że dołączą do nich Chance Perdomo, Louise Lombard, Frances Turner, Rob Estes i Kiana Madeira. Film będzie ekranizacją czwartej części serii powieści autorstwa Anny Todd. Opowie zapewne historię problemów w rodzinie Hardina, związanych z jego ojcem. Wątek ten jest motywem przewodnim powieści.

5 sierpnia

"Każdy wie lepiej"

"Blazing Samurai"

12 sierpnia

"BROS"

"Secret Headquarters"

19 sierpnia

"Beasts"

24 sierpnia

"After 4. Bez siebie nie przetrwamy"

26 sierpnia

"The Bride"

Wrzesień

Mówisz Tom Cruise? Myślisz "Mission Impossible". Aktor jest twarzą serii filmów akcji, które wciąż - po ponad 25 latach od premiery pierwszej części - wciąż cieszą się dość dużą popularnością. Nie dziwi nas więc fakt, że Ethan Hunt ponownie zbierze swoją ekipę, aby uratować świat przed niebezpieczeństwem. W filmie powrócą znani z poprzednich części serii Rebecca Ferguson, Simon Pegg oraz Ving Rhames. Nie zabraknie jednak nowych twarzy, wśród których znajdziemy m.in. Vanessę Kirby, Hayley Atwell oraz Pom Klementieff.

Tom Cruise i Hayley Atwell na planie "Mission Impossible 7" Fot. Agostino Fabio/MEGA/GC Images

2 września

"Kryptonim Polska"

"The man from Toronto"

9 września

"Miasteczko Salem"

"Ślubuk"

23 września

"Johnny"

"Puss in Boots: The Last Wish"

30 września

"Mission Impossible 7"

"Ticket to Paradise"

"Poskromienie złośnicy"

Październik

Póki co październikowy kalendarz świeci pustkami, jednak nie możemy wykluczyć, że w ciągu najbliższych tygodni, lub nawet miesięcy, otrzymamy więcej ogłoszeń kinowych premier na ten miesiąc. Na chwilę obecną warto jednak wspomnieć o animacji "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)". Będzie to druga odsłona przygód Milesa Moralesa jako Spider-Mana i, jak sam tytuł sugeruje, z pewnością nie będzie ostatnią.

Film jest kontynuacją dobrze przyjętego "Spider-Man Uniwersum".

7 października

"Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)"

21 listopada

"Halloween Ends"

Listopad

Czy Batman Michaela Keatona jest uważany przez was za najlepszego Batmana? Jeżeli tak, to zapiszcie sobie datę 4 listopada, ponieważ wtedy swoją premierę będzie miał film "Flash". W filmie zobaczymy drogę, jaką Barry Allen (w tej roli Ezra Miller) przebył, aby stać się Flashem, bohaterem, który jest w stanie przemieszczać się z niezwykłą szybkością i zostaje obrońcą Central City. W filmie zobaczymy jednak nie jednego, ale nawet dwóch Batmanów, granych przez Michaela Keatona oraz Bena Afflecka.

Fot. materiały prasowe Warner Bros.

4 listopada

"The Flash"

11 listopada

"Black Panther: Wakanda Forever"

25 listopada

"She said"

"Dziwny świat"

Grudzień

Póki co zdecydowanie najciekawszą z zapowiadanych premier na grudzień będzie "Avatar 2". O ile oczywiście ten termin nie zostanie zmieniony. James Cameron ponownie zabiera nas na Pandorę, jednak tym razem z pełnych życia dżungli tej planety przeniesiemy się na brzegi jej oceanów oraz pod ich powierzchnię. Ponownie zobaczymy Jake'a Sully'ego (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana), którzy założyli rodzinę i wiodą spokojne życie. Ten spokój zostanie jednak zakłócony. W obsadzie ponownie pojawią się także Stephen Lang, Sigourney Weaver oraz Cliff Curtis.

Fot. Entertainment Weekly

2 grudnia

"Lyle, Lyle"

"Violent Night"

16 grudnia

"Aquaman i Zaginione Królestwo"

"Avatar 2"

23 grudnia

"I wanna dance with somebody"

