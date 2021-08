Kalendarz kosmicznych wydarzeń – sierpień 2021

Sierpień w 2021 roku obfituje w ciekawe wydarzenia kosmiczne oraz projekty związane z eksploracją kosmosu. Większość z nich zainteresuje z pewnością nie tylko fanów tematyki kosmosu, ale też spragnionych ciekawych informacji i widoków na nocnym niebie.

W tym roku praktycznie każdego tygodnia mamy do czynienia z kolejnymi informacjami nie tylko na temat samego kosmosu, ale też poszczególnych misji kosmicznych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy być więc świadkami wielu ciekawych oraz wręcz wiekopomnych chwil, jak m.in. pierwszy lot kontrolowany na obcej planecie w wykonaniu marsjańskiego helikoptera Ingenuity. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie tematyką kosmosu jest ogromne, a co więcej stale rośnie i to zarówno wśród wszelkiej maści badaczy, jak i zwykłych ludzi zaintrygowanych tą tematyką. Również na sierpień zaplanowano kilka ciekawych przedsięwzięć, o których każdy fan astronomii czy kosmosupowinien wiedzieć, a oto kilka z nich.

9 sierpnia 2021 roku

Solar Orbiter przeleci w pobliżu Wenus

Sonda kosmiczna Solar Orbiter przeleci w pobliżu Wenus wykonując w tym czasie pomiary i obrazowanie planety. Docelowo urządzenie zmierza w stronę centralnego Układu Słonecznego i jego głównym polem zainteresowania jest Słońce, w tym celu wykorzystuje ona jednak orbitę Wenus podczas poruszania się.

Źródło: ESA/ATG medialab

Misja jest prowadzona we współpracy NASA i ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej), a materiały otrzymane w trakcie przelotu w odległości 7995 km powinny zostać opublikowane już wkrótce.

10 sierpnia 2021 roku

BepiColombo obok Wenus

Na orbicie Wenus panuje spory ruch i zaledwie dzień po odwiedzinach Solar Orbiter, w okolicy Wenus przeleci kolejna sonda kosmiczna. BepiColombo, bo tak nazywa się urządzenie, oraz jego misja zostały przygotowane przez Europejską Agencje Kosmiczną i Japońską Agencję Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA).

Sonda BepiColombo (Źródło: ESA)

Celem tej sondy również nie jest badanie tej planety, ale Merkurego i właśnie w tamtym kierunku zmierza. Podobnie, jak w przypadku swojego kolegi, urządzenie to jednak także nie zmarnuje okazji do zebrania informacji na temat Wenus. Tym bardziej, że zbliży się do planety na odległość 550 km.

Northrop Grumman i ISS

Tuż przed północą, w nocy z 10 na 11 sierpnia wystartuje misja zaopatrzeniowa, organizowana przez komercyjnego dostawcę - Northrop Grumman. Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie transportu o wadze prawie 4 tysięcy kilogramów na Międzynarodową Stacją Kosmiczną, a w jego skład wchodzić zaopatrzenie podstawowe dla kosmonautów oraz sprzęt kosmiczny. Kapsuła transportowa Cygnus Northrop Grumman wzbije się z lądowiska NASA za pomocą rakiety Antares. Transmisja na żywo rozpocznie się we wtorek o 23.30 czasu polskiego i będzie dostępna na poniższym materiale.

11 sierpnia 2021 roku

Koniunkcja Księżyca i Wenus

Po zapadnięciu zmroku 11 sierpnia, będzie okazją do obserwacji wyjątkowego zjawiska astronomicznego, w postaci koniunkcji Księżyca i Wenus. Oznacza to, że te ciała niebieskie ustawią się w linii prostej z perspektywy Ziemi, co będzie można zaobserwować po zapadnięciu zmroku na wieczornym i nocnym nieboskłonie.

12 sierpnia 2021 roku

Zaopatrzenie dotrze do ISS

Około godziny 12.10 czasu polskiego nastąpi dokowanie statku towarowego Northrop Grumman NG-16 Cygnus do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła zaopatrzeniowa zostanie przechwycona przez mechaniczne ramię - Canadarm2, przyłączone do stacji kosmicznej. Relacja na żywo dostępna będzie m.in. na głównym kanale NASA na YouTube.

Noc Perseidów

Jak co roku, w nocy z 12 na 13 sierpnia będzie miało miejsce zjawisko nazywane Nocą Perseidów lub Deszczem Spadających Gwiazd. Podczas tego wydarzenia na nocnym niebie będziemy mieli okazję oglądać wyjątkowy widok, oraz kumulację tzw. spadających gwiazd, w rzeczywistości będących meteorytami, które weszły w kontakt z ziemską atmosferą. Naukowcy zapowiadają, że tegoroczna Noc Perseidów będzie jeszcze bogatsza, niż zwykle, a więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Źródło: Pexels/Frank Cone

Indyjska sonda

Z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w Sriharikota, w Indiach, wystartuje pierwsza indyjska sonda kosmiczna GEO Imaging, czyli GISAT 1. Urządzenie będzie służyło do mapowania oraz obrazowania powierzchni Ziemi w czasie niemal rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości. Sonda sonda zostanie wystrzelona za pomocą Geosynchronicznego pojazdu satelitarnego Mk. 2 o godzinie 2.13 w nocy, z środy na czwartek.

15 sierpnia 2021 roku

Start rakiety Arianespace Vega i wystrzelenie satelity

Tuż przed północą z 15 na 16 sierpnia nastąpi wystrzelenie rakiety Arianespace Vega (VV19), która będzie miała na swoim pokładzie satelitę obserwacyjnego Pléiades Neo 4. Misja Airbusa wystartuje z kosmodromu w Gujanie. Uwolnienie sondy na orbicie okołoziemskiej nastąpi wkrótce po starcie i będzie relacjonowane na żywo.

19 sierpnia 2021 roku

Jowisz w opozycji do Słońca

W nocy 19 sierpnia będzie miało miejsce widowisko, które jest zdecydowaną gratką dla obserwatorów nieba i astronomii jako takiej. Wtedy bowiem, Jowisz znajdzie się w opozycji do Słońca, będąc w tym samym czasie w największej bliskości do Ziemi. Oznacza to, że przez całą noc planeta będzie widoczna na nieboskłonie, jako znacznie większa i jaśniejsza niż zazwyczaj.

Jowisz (Źródło: NASA/Unsplash)

20 sierpnia 2021 roku

Koniunkcja Księżyca i Saturna

Po Wenus przyszła kolej na koniunkcję Księżyca oraz Saturna, czyli ustawienie się tych obiektów w linii prostej z perspektywy Ziemi. Tym razem jednak, mniej więcej w tym samym czasie Saturn i Księżyc wyjątkowo się do siebie zbliżą, a całe zajście będzie widoczne w Polsce około godziny 20.17, 8° nad południowo-wschodnim horyzontem. Natomiast najwyższy punkt planety wspólnie osiągną około 23.23 i będą widoczne do 2.31 czasu polskiego.

21 sierpnia 2021 roku

Start rakiety Sojuz z 34 satelitami

Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie około 00.33 (w nocy z 20 na 21 sierpnia) wystartuje rakieta Sojuz z 34 satelitami na pokładzie. Misja o nazwie OneWeb 9 ma na celu umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelitów do przesyłu internetu w ramach przedsięwzięcia OneWeb organizowanego przez Arianespace. Relacja na żywo standardowo dostępna na kanale NASA.

22 sierpnia 2021 roku

Niebieski Księżyca

Sierpniowa pełnia Księżyca, znana również jako Niebieski Księżyc lub Pełnia Księżyca Jesiotra. W tym roku jednak, pelnia ta będzie miała miejsce równocześnie z koniunkcją Księżyca i Jowisza, dzięki czemu wydarzenie to będzie wyjątkowo atrakcyjne do obserwacji.

27 sierpnia 2021 roku

Test Astry dla amerykańskich Sił Kosmicznych

Na kosmodromie Kodiak na Alasce zostanie podjęta próba wystrzelenia rakiety Astra 3.3 w ramach programu testowego Sił Kosmicznych USA. Satartup Astra ma podjąć wyzwanie około godziny 22.00 czasu polskiego.

28 sierpnia 2021 roku

SpaceX i transport do ISS

Na 28 sierpnia zaplanowano misję CRS-23, mającą na celu dostarczenie zaopatrzenia do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przedsięwzięcie prowadzone przez komercyjną firmę kosmiczną SpaceX odbędzie się przy użyciu rakiety kosmicznej Falcon 9, która wyniesie w przestrzeń kapsułę Dragon wraz ze znajdującym się w niej ładunkiem. Start rakiety będzie relacjonowany na żywo na kanale NASA od 9.30 czasu polskiego.

Jak widać na powyższych przykładach, w kwestii działań kosmicznych w sierpniu będzie się wiele działo. Znaczna część z tych wydarzeń będzie nie tylko warta odnotowania, ale także obserwacji, więc dobrze o nich pamiętać. Które z tych wydarzeń ciekawi was najbardziej?