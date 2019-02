Kalendarz wydarzeń Apple na 2019. Kiedy najbliższa konferencja?

Apple co roku organizuje kilka wydarzeń. Kiedy odbędzie się najbliższe? Opowiemy Ci wszystko, co wiemy na temat kalendarza imprez Apple na 2019 rok.

Apple często nie uczestniczy w dużych imprezach branżowych takich jak CES lub E3. Apple jak zawsze podąża swoją własną ścieżką i samo organizuje własne wydarzenia. Kilka razy w roku Apple zaprasza prasę oraz specjalistów z branży, aby przekazać informacje o najnowszych produktach i usługach. Apple nazywa je Special Event i transmituje je na żywo online do milionów zainteresowanych odbiorców.

Apple Steve Jobs Theatre Źródło: Macworld.com

W połowie roku odbywa się również WWDC - Worldwide Developer Conference, czy Światowa Konferencja dla Deweloperów, która jest kilkudniowym wydarzeniem skupiającym się na sesjach dla deweloperów, które mają na celu zaprezentowanie najnowszych narzędzie programistycznych, ich możliwości oraz sposobu użycia. Rozpoczyna się ono zawsze od głównego przemówienia, które służy ogłoszeniu nowych produktów (najczęściej najnowszych wersji systemów operacyjnych Apple - iOS, macOS, watchOS, tvOS, a czasami także produktów sprzętowych).

Apple zawsze ogłasza dokładne daty swoich wydarzeń z kilku tygodniowym wyprzedzeniem, ale ma tendencje do organizowania wydarzeń w podobnych porach roku, dzięki czemu dużo wcześniej można przewidzieć konferencje organizowane przez Apple.

Lista wydarzeń

Oto lista wydarzeń, których organizacji spodziewamy się po Apple w 2019 roku oraz informacja, czego mogą dotyczyć.

Następne wydarzenie Apple Event: 25 marca?

W zeszłym roku Apple zorganizowało wydarzenie o tematyce edukacyjnej 27 marca 2018 w Lane Tech Collage Prep School w Chicago, gdzie ogłoszono nowy model 9,7 calowego iPad'a z obsługą Apple Pencil. W marcu 2017 roku żadne wydarzeni się nie odbyło, a w roku 2016 i 2015 odbywały się spotkania, podczas których Apple prezentowało zarówno nowy sprzęt jak i oprogramowanie.

Plotki sugerują, że w tym roku Apple zorganizuje marcową konferencje, która będzie poświęcona usługom. Istnieją również pogłoski, że Apple zaprezentuje wtedy nowe urządzenia takie jak nowy iPhone mający zwiększyć sprzedaż telefonów Apple, iPad mini 5 lub słuchawki AirPods 2.

Więcej informacji uzyskasz pod tym linkiem.

WWDC - początek czerwca 2019

Co roku w pierwszym lub drugim tygodniu czerwca Apple zawsze organizuje swoją dużą coroczną konferencję deweloperską, która trwa kilka dni. Prezentowane są wtedy najnowsze wersje oprogramowania na urządzenia Apple - iOS, macOS, watchOS, tvOS. Wszelkie nowe produkty, usługi oraz oprogramowanie ogłaszane są podczas otwarcia, które transmitowane jest online, a podczas następnych dni deweloperzy podczas poszczególnych sesji uczą się jak wykorzystać nowe funkcjonalności. W czerwcu oczekuje się, że Tim Cook zaprezentuje iOS 13 oraz macOS 10.15. Apple zawsze prezentuje nowe oprogramowanie, które podczas wakacji jest testowane i udoskonalane, a udostępniane użytkownikom wczesną jesienią. Na tym wydarzeniu prezentowane są również nowe odsłony komputerów Mac. Jeżeli Apple planuje wydać nową wersję Mac'a Pro, który nie był aktualizowany od końca 2013 roku najprawdopodobniej zrobi to właśnie podczas WWDC

Prezentacja nowej generacji iPhone'ów - wrzesień 2019

Od około sześciu lat Apple ogłasza nowe iPhone'y na specjalnie dla nich zorganizowanej imprezie w pierwszej połowie września. Nowe modele są wtedy prezentowane oraz uruchamiana jest przedsprzedaż. Dostawy ruszają zazwyczaj pod koniec września lub na początku października. Na tym wydarzeniu Apple prezentuje także odświeżone wersje Apple Watch.

Ostatnie wydarzenie w roku: październik 2019?

Apple często, choć nie zawsze organizuje także jeszcze jedno wydarzenie w drugiej połowie października 2019 roku. Jest to okazja dla firmy, aby zaprezentować nowe urządzenia, które pojawią się w sklepach przed świętami. W październiku Apple może zaprezentować każdy rodzaj sprzętu. W 2018 roku był to nowy MacBook Air, nowy Mac mini oraz nowa generacja iPad'a Pro. W 2016 roku był to zupełnie nowy MacBook Pro wyposażony jedynie w porty USB-C, Touch ID oraz TouchBar. W 2014 roku zaprezentowano z kolei kilka modeli iPad'a oraz iMac'a 5K.