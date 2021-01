Kalkulator szczepień na Covid-19 – sprawdź kiedy twoja kolejka

Krakowska firma Omni Calculator stworzyła specjalny kalkulator, w którym sprawdzimy przybliżony czas naszego szczepienia i swoje miejsce w kolejce szczepień.

Ani w Polsce, ani na świecie nie ma obecnie ważniejszego tematu niż szczepienia na koronawirusa. Nic jednak dziwnego, ponieważ w przypadku SARS-CoV-2 i innych wirusów wywołujących choroby u ludzi, szczepionki są najskuteczniejszym orężem w rękach człowieka. Tym bardziej, że Covid-19 należy do najbardziej niebezpiecznych chorób. Dlaczego? Nie ma na nią lekarstwa (możemy jedynie wzmacniać organizm i działać ogólnie przeciwzapalnie), jest silnie zakaźna, a do tego często prowadzi do śmierci oraz do trwałych uszkodzeń organizmu.

Dlatego też wynalezienie i wyprodukowanie skuteczniej szczepionki na koronawirusa było tak istotne. Teraz najważniejsze jest: nie tracić czujności i nadal przestrzegać reżimu sanitarnego, aby w miarę bezpiecznie doczekać naszego szczepienia (dokładne informacje na temat zapisów i programu szczepień w Polsce znajdziecie tutaj). No właśnie, ale kiedy to nastąpi?

Omni Calculator

Na początek parę słów o samym projekcie. Omni Calculator to polski projekt, obejmujący technologie rozwiązywania problemów o podłożu matematycznym. Efektem prac jest anglojęzyczny serwis internetowy – onmicalculator.com, w ramach którego funkcjonuje ponad 1150 kalkulatorów. W największym uproszczeniu, startup ten dokonuje różnorodnych obliczeń w odniesieniu do konkretnych kontekstów, które na serwisie podzielone są na kilkanaście kategorii i możemy w nim obliczyć takie rzeczy, jak m.in. indywidualny czas bezpiecznego opalania na słońcu, przewidywane skrócenie czasu życia w odniesieniu do stosowanych przez nas używek i ich ilości, a nawet sprawdzimy, jak szybko przeczytamy sagę Wiedźmińską w zależności od osobistych predyspozycji.

Tym razem, krakowska forma stworzyła kalkulator, który pozwoli nam obliczyć nasze miejsce w kolejce szczepień na koronawirusa i ustalić przybliżony czas naszego potencjalnego szczepienia. Jak działa to narzędzie?

Kalkulator listy szczepień na Covid-19 – sprawdź swoje miejsce

Aby skorzystać z kalkulatora szczepień, musimy w pierwszej kolejności wejść na stronę omnicalculator.com, a dokładnie na Kalkulator Kolejki Szczepionkowej COVID-19.

Wpisujemy tylko prawdę, inaczej się nie liczy...

Po lewej stronie mamy listę danych do wypełnienia, którą wraz ze stroną przewijamy stopniowo ku dołowi. W poszczególnych polach należy zaznaczyć odpowiednie informacje, dotyczące m.in. naszego statusu zawodowego, wieku czy sytuacji zdrowotnej. Po prawej stronie z kolei, znajdziemy dodatkowe informacje związane ze szczepieniami, z którymi możemy zapoznać się po kliknięciu w interesującą nas pozycję.

Nasze dane zostaną porównane z obowiązującym statusem szczepień, po czym otrzymamy nasze wyniki, obejmujące m.in. etap szczepień, do którego się kwalifikujemy, przybliżoną ilość osób będących „przed nami” do szczepienia, a także orientacyjny czas naszej iniekcji oraz uzyskania maksymalnej odporności.

Dane mogą zmieniać się na bieżąco

Choć kalkulator szczepień na Covid-19 jest systematycznie aktualizowany, to możemy samodzielnie wprowadzić dane dotyczące szczepień, w zależności od bieżącej sytuacji.

Puki co, rozpoczyna się drugi etap szczepień, obejmujący osoby m.in. osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby sprawdzić nie tylko przybliżony czas naszego szczepienia, ale również naszych bliskich.

