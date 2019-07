Kamera Sportowa 4K – dlaczego warto rozważyć wybór ORLLO Xpro SHARK

Xpro SHARK to flagowy model kamerki sportowej od ORLLO. Urządzenie naprawdę kusi bardzo ciekawą specyfikacją techniczną i niezwykle bogatym zestawem akcesoriów.

ORLLO umacnia swoją pozycję jako znaczący gracz na rynku kamerek sportowych. Kamery ORLLO serii Xpro wykonane w najnowszej technologii skutecznie konkurują z popularnymi zagranicznymi markami – np. GO PRO i Xiaomi YI - zarówno ceną, jakością jak i znacznie większym zestawem akcesoriów.

Doświadczenie, jakie ORLLO zdobyło już w kamerach samochodowych, kamerach do monitoringu, systemach alarmowych czy lokalizatorach GPS/GSM z pewnością wpłynęło na sukces w branży kamer sportowych.

Xpro SHARK 4K to najciekawszy model z serii Xpro. Od pozostałych modeli odróżnia się lepszą specyfikacją techniczną oraz naprawdę pokaźnym zestawem akcesoriów.

Orllo XPRO SHARK 4K - Specyfikacja techniczna

Maksymalna rozdzielczość: 4K

4K Przetwornik obrazu: Sony Exmor IMX377 12MPx

Sony Exmor IMX377 12MPx Chipset: HiSllicon HI3559V100

HiSllicon HI3559V100 Dostępne rozdzielczości wideo: 1280x720p (HD) 30fps/60fps/120fps/240fps, 1920x1080p (FHD) 30fps/60fps/120fps, 1920X1440 (2K) 30fps/60fps, 2704x1520 (2.7K) 30fps, 3840X2160 (4K) 30fps

1280x720p (HD) 30fps/60fps/120fps/240fps, 1920x1080p (FHD) 30fps/60fps/120fps, 1920X1440 (2K) 30fps/60fps, 2704x1520 (2.7K) 30fps, 3840X2160 (4K) 30fps Format nagrywania video: MP4/H.264 i H.265

MP4/H.264 i H.265 Max. pojemność karty: microSD 128GB (klasa 10) U3

microSD 128GB (klasa 10) U3 Wyświetlacz: dotykowy, 2.35”, Gorilla Glass

dotykowy, 2.35”, Gorilla Glass Wbudowana stabilizacja obrazu: EIS

EIS Zmienny kąt widzenia obiektywu: 170°, 120°, 70°

170°, 120°, 70° Przesłona obiektywu: F.2/4

F.2/4 Funkcja aparatu: Tak

Tak Max. rozdzielczość zdjęć: 16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix, 2 Mpix

16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix, 2 Mpix Pilot zdalnego sterowania: Tak (Bluetooth)

Tak (Bluetooth) GPS: Tak (zewnętrzny moduł)

Tak (zewnętrzny moduł) Dodatkowy mikrofon: Tak (zewnętrzny)

Tak (zewnętrzny) Moduł WiFi: 802.11(b/g/n)

802.11(b/g/n) Wodoszczelna obudowa: do 30 m

do 30 m Nagrywanie poklatkowe (Time Lapse): Tak

Tak Zdjęcia seryjne (Burst): Tak

Tak Tryb pod wodą: Tak

Tak Gwint statywowy: Tak 1/4”

Tak 1/4” Wyjście A / V: Nie

Nie Wyjście HDMI: Nie

Nie Pojemność akumulatora: 1250mAh

1250mAh Rodzaj gniazda zasilania: mini USB

mini USB Menu w języku polskim: Tak

Tak Szerokość: 66 mm

66 mm Wysokość: 42 mm

42 mm Grubość: 32 mm

32 mm Waga: 80 gram

80 gram Okres gwarancji: 24 miesiące

ORLLO Xpro SHARK 4K - Zawartość zestawu

Kamerka ORLLO Xpro SHARK jest w sporych rozmiarów pudełku, co jest zasługą naprawdę pokaźnego zestawu akcesoriów dołączonych do zestawu. Praktycznie żadna konkurencyjna kamera nie może pochwalić się tak potężnym zestawem uchwytów i mocowań – do kasku, roweru, samochodu, na rękę, ubranie itp.

W środku znajdziemy:

Kamerkę sportową XPRO SHARK z baterią

Wodoszczelną obudowę

Dotykową wodoszczelna klapkę obudowy

Zewnętrzny moduł GPS (miniUSB)

Zewnętrzny mikrofon (miniUSB)

Ładowarkę na 1 baterię

Pilot Bluetooth na rękę

Dodatkową baterię

Ładowarkę samochodową

Przyssawkę do szyby

Rozbudowany zestaw akcesoriów do kasku lub roweru: Mocowanie płaskie 2szt., Uchwyt do obudowy 4szt, Klucz do uchwytów

Przewód miniUSB

Adapter zasilania

Gumową osłonę na obiektyw

Taśmę 3M do mocowania 2szt

Instrukcję obsługi w j. polskim, gwarancję

Smycz ORLLO

Jak widać powyżej, zestaw jest naprawdę rozbudowany. Potrzeba kilku minut, aby dowiedzieć się, do czego służą wszystkie części. W pudełku nie znajdziemy jednak karty pamięci. Kamera obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB.

Względem tańszych modeli z rodziny ORLLO Xpro flagowy model Xpro SHARK posiada lepszy przetwornik Sony EXMOR IMX377 oraz procesor firmy Huawei. Ekran posiada większą przekątną, jest dotykowy oraz zabezpieczony przed zarysowaniami za pomocą szkła Gorilla Glass.

Również baterie posiadają większą pojemność - 1250 mAh. W porównaniu z kamerkami GO PRO ORLLO Xpro SHARK pozytywnie wyróżnia się możliwością wymiany baterii oraz dwoma akumulatorami oraz ładowarką w zestawie. Czas pracy na jednym ładowaniu w jakości Full HD wynosi ponad godzinę. Przy najwyższej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę czas wynosi poniżej godziny.

Dodatkowo, znajdziemy także wsparcie dla obsługi głosowej, stabilizację obrazu EIS, moduł GPS, Bluetooth, a także Wi-Fi.

Co ciekawe, ORLLO Xpro SHARK 4K posiada tryb samochodowy, dzięki czemu kamerkę sportową możemy szybko zamienić w wideorejestrator. W zestawie znajdziesz odpowiedni uchwyt oraz ładowarkę samochodową z długim kablem.

Korzystając z kamery sportowej Xpro SHARK jako rejestratora samochodowego mamy dodatkowo do dyspozycji zewnętrzny moduł GPS, który zapisuje historię podróży wraz z danymi geograficznymi miejsca i prędkością z jaką się poruszamy.

W zestawie nie można pominąć także dodatkowego mikrofonu oraz bezprzewodowego pilota.

Akcesoria te docenimy np. gdy nagrywamy wietrzny dzień, prowadzimy vloga, bądź transmisję z trudno dostępnego miejsca.

Orllo XPRO SHARK 4K - Wygląd i jakość wykonania

ORLLO Xpro SHARK 4K to dosyć kompaktowa kamera sportowa o wymiarach 66 mm x 42 mm x 32 mm i wadze 80 gram. Wykonana jest z tworzywa sztucznego. Co do jakości wykonania nie mamy żadnych zastrzeżeń.

Na froncie urządzenia umieszczono obiektyw, dwie diody informujące o stanie pracy urządzenia, logo producenta oraz napis "4K Ultra HD".

Na górze znajdziemy włącznik.

Wbudowany w Xpro SHARK uniwersalny gwint 1/4" pozwala na umieszczenie kamery w statywie. Podobnie jak inni producenci na rynku, również ORLLO zabezpiecza specjalną pokrywą akumulator i kartę pamięci przed przypadkowym wysunięciem. Po jej otwarciu uzyskujemy dostęp do akumulatora oraz czytnika kart pamięci microSD.

Na prawym boku producent umieścił dwa przyciski do sterowania kamerką.

Na lewym boku umieszczono głośnik, mikrofon oraz port miniUSB osłonięty gumową zaślepką.

ORLLO Xpro SHARK 4K - Interfejs użytkownika

Kamerka sportowa ORLLO Xpro SHARK 4K posiada dotykowy ekran o przekątnej 2,35 cala. Według zapewnień producenta to największy wyświetlacz, jaki znajdziemy w kamerkach sportowych, a jego rozmiary ułatwiają poruszanie się po interfejsie. Jego wygląd nie należy może do najładniejszych, ale czytelność stoi na wysokim poziomie. Dodatkowym atutem wyświetlacza jest wykonanie go z wytrzymałego szkła Gorilla Glass, cechującego się wysoka odpornością i głębokie zarysowania.

Wszystkie najważniejsze informacje wyświetlane są na ekranie głównym w polskim menu. Klikając w lewym górnym rogu możemy przełączać się pomiędzy trybami pracy kamery. W ustawieniach znajdziemy możliwość zmiany ustawień konfiguracyjnych takich, jak rozdzielczości nagrywania, włączenia/wyłączenia EIS, trybu samochodowego. Co ciekawe, możemy również zmieniać ustawienia szerokości widzenia obiektywu od 170 stopni przez 120 stopni do 70 stopni.

ORLLO Xpro SHARK 4K – Nagrania wideo

Kamerka sportowa ORLLO Xpro SHARK 4K oferuje bardzo duże możliwości ustawienia opcji w zakresie nagrywania wideo. Do dyspozycji mamy nagrywanie w rozdzielczości od 720p w 240 klatkach na sekundę do 4K przy 30 klatkach na sekundę. Format nagrywania to MP4 z kodekiem H.265. Zastosowanie nowoczesnego kodowania pozwala na uzyskanie większej kompresji przy zachowaniu takiej samej jakości nagrania. Urządzenie oferuje wbudowaną systemową stabilizację obrazu EIS, której działanie zachwala producent.

Poniżej przykładowe nagranie producenta z kamerki w rozdzielczości 4K:

ORLLO Xpro SHARK 4K – Stabilizacja obrazu

Choć ostatnią omawianą, to jedną z istotniejszych zalet jest systemowa stabilizacja obrazu EIS dostępna w modelu Xpro SHARK. Odpowiednie algorytmy poprawiają ewentualne zniekształcenia obrazu przez co uzyskujemy płynność i wyrazistość obrazu rejestrowanego podczas ruchu.

Nie ma więc potrzeby dokupowania gimbala.

Jakość filmów z zastosowaniem stabilizacji EIS możesz zobaczyć także na nagraniu producenta zamieszczonym poniżej.

ORLLO Xpro SHARK 4K - Podsumowanie

ORLLO Xpro SHARK 4K to jedna z częściej wybieranych kamer sportowych z segmentu premium. To kamera akcji, którą zdecydowanie warto polecić każdej aktywnej osobie. Czy to wycieczka nad morze, góry czy impreza w najbliższej okolicy, pozwoli w wygodny sposób uwieczniać wszystkie chwile i to w najwyższej jakości! Jest to solidny zakup, który warto rozważyć.