Kamery Bezprzewodowe z Własnym Zasilaniem

Monitoring z wykorzystaniem akumulatorowych kamer IP to doskonałe rozwiązanie do całorocznego nadzoru domków letniskowych i przestrzeni z utrudnionym dostępem do stałego zasilania. Podpowiadamy jak wybrać odpowiednie urządzenie i na co zwrócić uwagę podczas zakupu.

Spis treści

Rozwój technologii sprawił, że kamery z własnym zasilaniem stają się realną alternatywą dla sprzętu przewodowego. Lista potencjalnych korzyści jest w tym wypadku naprawdę ogromna. Urządzenia akumulatorowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie dysponujemy stałym dostępem zasilania - na działach rekreacyjnych, placach budowy i parkingach. Ponadto nie oszpecą budynków, które nie były pierwotnie przystosowane do instalacji rozwiązań z zakresu nadzoru wizyjnego. Można je instalować tymczasowo i szybko zmieniać ich lokalizację. Brak tradycyjnego zasilania to również potencjalne utrudnienie dla włamywaczy, którym trudniej będzie unieszkodliwić cały system monitoringu. Aktualny stopień zaawansowania dostępnego na rynku sprzętu sprawia, że docenią go nie tylko osoby prywatne ale również przedsiębiorstwa.

Monitoring akumulatorowy z wykorzystaniem Wi-Fi - tanio i intuicyjnie

Najtańszym sposobem na instalację bezprzewodowego, akumulatorowego nadzoru wizyjnego jest skorzystanie z łączności Wi-Fi. To odpowiednie rozwiązanie dla osób ceniących sobie mobilność monitoringu i możliwość instalacji kamer z dala od punktów zasilających. Przez wzgląd na konieczność współpracy z routerem, sprzęt nie jest całkowicie niezależny od dostępu do zasilania w najbliższej okolicy.

Jednym z ciekawszych rozwiązań dostępnych na rynku są zaawansowane i ekonomiczne kamery kamery IP WiFi na baterie. Propozycja od ORLLO to POWERCAM E1 PRO przeznaczona do pracy na zewnątrz dzięki obudowie zgodną z normą IP 65. Akumulator o pojemności 60000 mAh pozwoli na pracę nawet do 210 dni w trybie czuwania. Czujnik ruchu PIR zwiększa skuteczność wykrywania aktywności, umożliwiając przekazywanie powiadomień alarmowych bezpośrednio do bezpłatnej i polskojęzycznej aplikacji na smartfony. Czułość wykrywania może być regulowana pod kątem intensywności. Dzięki zastosowaniu slotu na karty SD o maksymalnej pojemności do 128 GB, materiał będzie rejestrowany nawet w przypadku utraty połączenia Wi-Fi. Zastosowanie największego nośnika pozwoli zapisać nawet 42600 zdarzeń bez nadpisywania danych. Oczywiście kamera dysponuje diodami IR zapewniającymi widoczność nocą. Nie zabrakło również funkcji dwustronnej komunikacji. Dostępny na rynku model dysponuje przetwornikiem 2.0 Mpix FULL HD.

Użytkownicy poszukujący urządzenia wyłącznie do monitoringu wnętrz, mogą sięgnąć po nieco tańszą kamerę ORLLO POWERCAM I1, która sprawdzi się podczas nadzoru mieszkań i tarasów czy altanek. Zasadniczą różnicą w tym wypadku jest brak wodoodpornej obudowy i nieco mniejszy akumulator umożliwiający pracę przez 150 dni w trybie czuwania.

Kamery GSM z własnym zasilaniem i modemem - rozwiązanie dla wymagających

Najbardziej wymagający użytkowników i przedsiębiorców z pewnością zainteresuje wybór nieco droższych kamer, wyposażonych w moduł komunikacji komórkowej. Pozwalają one na pracę nawet w warunkach długotrwałego braku zasilania - niezależnie od dostępności infrastruktury sieciowej. Naszą szczególną uwagę przykuł jeden z topowych modeli zewnętrznych - ORLLO CAMSIM-2. Urządzenie obsługuje sieć 4G oraz Wi-Fi pozostawiając użytkownikowi wybór preferowanej metody łączności. Nagrania mogą być strumieniowane w rozdzielczości 1920 x 1080p. Wbudowany akumulator to ogniwo wspomagające pozwalające na pracę do 24 godzin po odłączeniu zasilania.

Dane mogą być zapisywane na karcie SD do 64 GB lub w chmurze (do 30 dni bezpłatnie). Czujnik PIR jest w stanie wykrywać aktywności nawet w odległości 30m. Powiadomienia generowane w wyniku jego aktywności mogą być wysyłane na polskojęzyczną bezpłatną aplikację na smartfony, lub w formie wiadomości SMS i PUSH. Zastosowane diody IR gwarantują widoczność nocą do 30m. Na uwagę zasługuje również, rzadko spotykana funkcja 3D DNR redukująca szumy na nagraniu.

Nieograniczone zasilanie - panele solarne do kamer

Nawet najbardziej energooszczędne kamery akumulatorowe wymagają chwili ładowania przynajmniej raz w roku. Sensownym rozwiązaniem wydaje się zasilanie solarne - wydłużające czas pracy urządzeń, niemalże w nieskończoność. Marka ORLLO wychodząc na przeciw swoich klientów, włączyła do oferty gotowe i w pełni kompatybilne zestawy solarne do kamer z zasilaniem bateryjnym.

Użytkownicy kamer Wi-Fi z serii POWERCAM mogą zaopatrzyć się w panel solarny ORLLO SP1. Symbolicznie wycenione akcesorium to doskonały sposób na uzyskanie bezobsługowego monitoringu akumulatorowego.

Podobne możliwości oferowane są osobom nastawionym na zakup monitoringu GSM. Wspomniana wcześniej kamera ORLLO CAMSIM-2, występuje również w odmianie ORLLO CAMSIM-2S z akumulatorem 10 000 mAh i panelem solarnym. Tak skonfigurowane urządzenie wydłuża czas aktywności bez zasilania z 24 godzin do nawet kilku miesięcy.