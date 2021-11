Kamery oraz systemy bezpieczeństwa Annke z okazji Black Friday 2021 taniej nawet o 60%

Jedno z najpopularniejszych przedsiębiorstw tworzących sprzęt odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszego dobytku - firma Annke - rozpoczęła świętowanie Black Friday. Możemy uzyskać nawet 60% rabatu na poszczególne rozwiązania. Pomimo niedoborów elektroniki, a także problemów z dostawami, Annke przebrnęło przez globalny kryzys w łańcuchach dostaw, czego owocem są kamery oraz systemy bezpieczeństwa, które będziemy mogli zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach.

Spis treści

Klienci, którzy sprawdzą ofertę przedsiębiorstwa, odwiedzając stronę pl.annke.com, będą mogli uzyskać rabat od 20% do 60% na wybrane rozwiązania, takie jak przewodowe lub bezprzewodowe kamery, a także systemy kamer bezpieczeństwa. Oferta promocyjna rozpoczyna się dziś i zakończy się 29 listopada, dlatego warto się spieszyć.

Wybrane modele rozwiązań Annke w obniżonych cenach z okazji Black Friday 2021

Przedsiębiorstwo Annke oferuje wiele modeli różniących się specyfikacją, co sprawia, że każdy użytkownik znajdzie rozwiązanie idealne dla siebie. Pośród urządzeń w ofercie promocyjnej znalazły się kamery bezpieczeństwa, systemy monitoringu oraz modele z alarmem dźwiękowym i wizualnym. Promocyjną ofertę Black Friday 2021 cechują nie tylko atrakcyjne ceny, ale również wysoka jakość wykonania, której doświadczyliśmy na „własnej skórze”.

Przykładem może być testowana przez nas zewnętrzna kamera IP C800, która świetnie sprawdziła się w różnych warunkach pogodowych. Model ten również doczekał się obniżki cenowej. Kamera w formie wieżyczki i kuli wyposażona w zaawansowaną matrycę 1/2,5” CMOS oferuje wysoką jakość obrazu 4K zarówno w dzień, jak i w nocy. To za sprawą szerokiej gamy technik przetwarzania obrazu. Model ten działa z ONVIF NVR, NAS lub samodzielnie, z wykorzystaniem karty pamięci typu microSD, której maksymalna pojemność może wynosić 256 GB. Nośnika danych nie znajdziemy w zestawie. Musimy dokupić go osobno. Kamera została wyceniona na 268,39 zł, co oznacza, że producent z okazji Black Friday 2021 obniżył cenę o 45%.

Kolejnym modelem, który „doczekał się” rabatu z okazji Black Friday 2021 jest BR200, urządzenie wyposażone w syrenę oraz światła stroboskopowe, które mogą skutecznie odstraszyć intruza. Jest to analogowa kamera, która sprawdzi się, jeśli posiadamy system DVR i o ile system ten obsługuje TVI/CVI/AHD. Model ten możemy ustawić tak, aby był aktywowany po wykryciu ruchu w określonym czasie i w określonym miejscu. Podczas trwającej promocji będziemy mogli kupić BR200 za 183,99 zł co daje nam aż 60% zniżki.

Marka Annke obniżyła również cenę systemu kamer 4K H800 PoE z 8-kanałowym rejestratorem NVR oraz dyskiem twardym 2 TB. Jest to zestaw składający się z czterech urządzeń do monitoringu. Co ciekawe, możemy je sparować z dodatkowymi czterema kamerami, co daje nam podgląd z ośmiu urządzeń, które przesyłają obraz w rozdzielczości 4K przez całą dobę. System ten został przeceniony o 40%, co sprawia, że podczas promocji możemy go kupić za 1627,99 zł.

Kamery do monitoringu w atrakcyjnych cenach

Oprócz zaprezentowanych modeli, firma Annke obniżyła o 60% kamery do monitoringu naszego mienia. Mowa o NC400 4MP PoE. Jest to kolorowa kamera do monitoringu z noktowizorem, która została wyceniona na 375,59 zł. Model ten wyposażono w czujnik Sony oraz technologie przetwarzania obrazu, które sprawiają, że obraz w nocy jest czytelny i wyraźny. Warto zauważyć, że NC400 musi współpracować z NAS lub NVR, gdyż kamera nie posiada gniazda kart SD.

Warto również zwrócić uwagę na model NCA500. Jest to analogowe rozwiązanie do monitoringu, zgodne z TVI/CVI/AHD, które wyposażono w czujnik obrazu o natężeniu 0,0005 luxa. Dużym atutem jest wykorzystanie diod LED, które sprawiają, że obraz w nocy jest dokładny, co przekłada się na łatwe przeanalizowanie tego, co dzieje się na posesji. Kamera została wyceniona na 247,99 zł.

Możemy również zakupić zestaw kamer bezpieczeństwa NC400 – NCK400. Jest to system POE, który sprawia, że możemy wykorzystać go do zasilania kamer dołączonych do zestawu za pomocą gniazda Ethernet. Specjalne algorytmy ulepszenia obrazu sprawiają, że nagranie będzie czytelne zarówno w dzień, jak i w nocy. Rozwiązanie to wyceniono na 1931,99 zł.

35% rabatu uzyskamy również wybierając kolorową kamerę do monitoringu – NKA500. Wyposażona w algorytmy poprawiające obraz oraz współpracująca z wszystkimi DVRami pozwala na strumieniowanie materiału wideo przez całą dobę. Kamera cechuje się wodoodpornością, w czym pomaga wysokiej jakości metalowa obudowa odporna na korozję. Z racji możliwości pracy w temperaturach od -40 do 60 stopni, NKA500 może być wykorzystywana przez cały rok.

Szereg rozwiązań z dużym rabatem dostępnych na stronie producenta

Jeśli chcemy uzyskać więcej ofert z okazji Black Friday 2021, powinniśmy odwiedzić stronę producenta: pl.annke.com. Na łamach specjalnie przygotowanej witryny znajdziemy wiele ofert oraz rabatów.