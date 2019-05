Kampania TikTok promuje Indonezję

Z końcem kwietnia TikTok rozpoczął współpracę z Ministerstwem Turystyki Indonezji. Po raz pierwszy ByteDance zaangażowało się w kampanię z państwem.

W jej ramach utworzono dedykowany challenge "wonderfulIndonesia", a użytkownicy aplikacji są zachęcani do publikowania najlepszych momentów ze swoich podróży po wyspie.

Krok po kroku

Do tej pory chińscy właściciele aplikacji podchodzili z ostrożnością do wszelkiej formy reklamy na platformie. Ważniejsze były pozytywne wrażenia jej użytkowników, niż wprowadzanie monetyzacji. Powoli się to jednak zmienia - na początku kwietnia pojawiła się informacje o nowych formatach reklam, a pod koniec miesiąca ByteDance poinformowało o rozpoczęciu kampanii, we współpracy z indonezyjskim ministerstwem turystyki.

Partnerstwo TikToka i Ministerstwa Turystyki Indonezji jest pierwszym tego typu działaniem - tym bardziej, że obejmuje wykorzystanie obecnie jednej z najbardziej popularnych aplikacji. Celem kampanii jest pokazanie piękna, które oferuje Indonezja i zachęcenie do odwiedzin. TikTok namawia użytkowników do dzielenia się ich ulubionymi momentami z podróży, które dodatkowo mogą wziąć udział w rozpoczętym 26 kwietnia online challenge - wystarczy nagrać krótkie wideo z podróży po wyspie i dodać hasztag "wonderfullIndonesia". Kampania obejmuje współpracę z lokalnymi twórcami i influencerami, a także promowanie użytkowników poprzez challenge, dedykowane filtry, specjalne naklejki i objazdowe spotkania z dziennikarzami.

- Aplikacja cieszy się obecnie olbrzymią popularnością - według raportu SensorTower, tylko w pierwszym kwartale tego roku została pobrana ponad 200 milionów razy, więc współpraca ministerstwa turystyki z platformą jest dobrym posunięciem. Widać, że ByteDance doskonale wie co robić: nowe formaty reklam, zażegnanie problemu w Indiach, czy wykorzystanie światowych trendów na wykorzystanie technologii w turystyce to część dobrze przemyślanej strategii. Można się jedynie zastanawiać, jaki będzie następny krok chińskiego giganta - może współpraca z polskim ministerstwem turystyki? Jestem przekonana, że Mazury są równie piękne co Bali - komentuje Magdalena Bliźniak z agencji GetHero.