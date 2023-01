Kanapowe granie wciąż żyje! Najlepsze gry z lokalną kooperacją na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch

It Takes Two

It Takes Two to najnowsza produkcja studia Hazelight, czyli autorów znakomicie przyjętego A Way Out. Już poprzedni projekt deweloperów pokazał, że gry kooperacyjne to zdecydowanie ich konik. It Takes Two rozwija i ulepsza w zasadzie każdy element poprzedniej produkcji studia. Tym razem gracze wcielają się w Cody'ego bądź May – małżeństwo na skraju rozpadu, które za sprawą życzenia ich córki przenosi się do fantastycznego świata, gdzie jako lalki muszą współpracować, aby powrócić do normalności. W It Takes Two możecie bawić się wspólnie na konsolach PlayStation, Xbox i PC.