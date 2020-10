Karcher FC 7, czyli nowoczesny mop elektryczny. Jakie funkcje posiada i czy warto go mieć?

Mop elektryczny Kärcher FC 7 to nowoczesne urządzenie do czyszczenia podłóg, które nie tylko myje, ale także odkurza. Urządzenie posiada szereg funkcji, które mają usprawnić codzienne sprzątanie - zobaczmy kilka z nich.

Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań, które mają pomóc nam w wykonywaniu codziennych obowiązków. Dotyczy to również sprzątania. Producenci sprzętów AGD wciąż zaskakują swoimi pomysłami. Przykładem może być bezprzewodowy mop elektryczny firmy Kärcher, który posiada wiele ciekawych funkcji mających ułatwić czyszczenie powierzchni płaskich w naszym domu. Co ciekawe, zbiera on nie tylko mokre, ale również suche zabrudzenia, a więc może zastąpić nawet odkurzacz.

Urządzenie Kärcher FC 7 zostało wyposażone w cztery ruchome rolki (mopy) oraz dwa zbiorniki na wodę czystą (400 ml) oraz brudną (200 ml). Bezprzewodowe działanie zapewnia litowo-jonowa bateria, która pozwala na umycie powierzchni do 135 m² (na jednym naładowaniu). Aktualny stan naładowania urządzenia pokazywany jest na 3-stopniowym wyświetlaczu LED. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi ok. 45 minut.

Producent zapewnia, że urządzenie sprawdzi się zarówno na laminacie, na płytkach, PCV, jak i podczas czyszczenia parkietu olejowanego.

Prędkość obrotową rolek oraz ilość wody można regulować z uchwytu na dwóch poziomach, w zależności od rodzaju zabrudzenia i podłogi. Do wyczyszczenia większych zabrudzeń można skorzystać z funkcji Boost. Gdy zbiornik świeżej wody jest pusty, jest to sygnalizowane wizualnie i akustycznie. Gdy zbiornik z brudną wodą jest pełny, FC 7 Cordless wyłącza się automatycznie.

Elektryczny mop został wyposażony w elastyczny przegub, który pozwala na czyszczenie powierzchni pod niskimi meblami.

Należy dodać, że urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia - wystarczy podłączyć mopa do stacji dokującej.

Kärcher FC 7 - dane techniczne:

Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie baterii (m²): 135m2

Zbiornik wody czystej: 400 ml

Zbiornik wody brudnej: 200 ml

Szerokość robocza padów: 300 mm

Czas schnięcia podłogi: 2 min

Napięcie baterii: 25,55 V

Czas pracy na 1 ładowaniu baterii: 45 min

Czas ładowania baterii: 4 h

Typ baterii: Akumulator litowo-jonowy

Waga bez akcesoriów: 4,3 kg

Wymiary: 310 x 230 x 1210 mm

