Karmiciel Krabów – Ród Smoka ze spin-offem?

Ród Smoka pod względem intrygujących bohaterów w niczym nie ustępuje Grze o Tron – Rhaenyra, Daemon czy Viserys mogą pochwalić się rosnącą rzeszą fanów. Jest jednak postać, która szczególnie zelektryzowała widzów – mowa oczywiście o niesławnym Karmicielu Krabów.

Bohater-widmo

O Karmicielu Krabów po raz pierwszy wspomina Corlys Velaryon w pilotowym odcinku Rodu Smoka. Lord Przypływów mówi królowi o człowieku znanym jako Craghas Drahar, który obwołał się księciem-admirałem Triarchii – sojuszu Wolnych Miast Lys, Tyrosh i Myr. Jego aktywność polegała na wyłapywaniu piratów grasujących na tzw. Stopniach – archipelagu ważnych wysp – i zostawianiu ich na pożarcie krabom.

W kolejnym odcinku mamy okazję zobaczyć krótki wycinek działalności Karmiciela – twórcy serialu ukazali go jako mężczyznę oszpeconego przez szarą łuszczycę i skrywającego twarz pod zniszczoną, złotą maską ozdobioną jednym rogiem. Stojąc na plaży, przybija on schwytanego człowieka do pala i wabi zasiedlające plażę żarłoczne skorupiaki.

George Martin o Karmicielu Krabów

Koszmarny wygląd i makabryczna działalność Karmiciela przykuła uwagę widzów, którzy spodziewali się, że będzie on jednym z najważniejszych villainów serialu. Jednak ku rozczarowaniu wielu osób działalność Craghasa Drahara nie trwała długo – w zakończeniu trzeciego odcinka został on zamordowany przez Daemona. I to wcale nie w widowiskowym pojedynku, na który wszyscy liczyli, a poza kadrem, w ciemnościach jaskiń.

Dla twórców Rodu Smoka Karmiciel nigdy nie był więc ważną postacią, a jedynie niewielkim elementem układanki, który miał popchnąć naprzód wątki Corlysa i księcia. Nie ulega jednak wątpliwości, że Craghas miał potencjał na o wiele więcej, mimo że w swoich książkach George R.R. Martin wcale nie poświęcił mu dużo czasu. W Ogniu i Krwi o Karmicielu możemy przeczytać tylko tyle, że pochodził z Myr i był tamtejszym księciem, który postanowił rozwiązać problem zasiedlających Stopnie piratów.

Jego działalność początkowo spotykała się z zadowoleniem lordów Westeros, jednak zmieniło się ono w niepokój, gdy Craghas zaczął podnosić myto ściągane ze statków. Najbardziej cierpiał na tym lord Velaryon, który nie mogąc doczekać się wsparcia Viserysa, postanowił rozprawić się z Karmicielem przy pomocy królewskiego brata. Wojna na Stopniach toczyła się przez dwa lata, a zakończyła ją śmierć Drahara z ręki Daemona.

Karmiciel Krabów – bohater spin offa?

Losy Drahara zostały w serialu HBO przedstawione dość wiernie, jednak twórcy Rodu Smoka postanowili dorzucić kilka autorskich elementów. Szara łuszczyca w świecie Gry o Tron jest śmiertelną, zaraźliwą chorobą powodującą stopniową zamianę ciała w kamień. Daniel Scott-Smith, aktor wcielający się w rolę Drahara, modyfikował zachowanie bohatera, biorąc pod uwagę to, jak choroba wpływała na jego ciało i umysł. Najciekawszym elementem postaci Karmiciela jest jednak jego maska. Bardzo podobne osłony 200 lat później nosili tzw. Synowie Harpii – działający w Mereen rebelianci, sprzeciwiający się rządom Daenerys Targaryen.

W jaki sposób Karmiciel zaraził się łuszczycą? Czym tak naprawdę są maski harpii, skoro tradycja ich noszenie przetrwała 200 lat? Czy zapoczątkował ją Drahas, czy może ich historia jest dużo dłuższa? Czemu Karmiciel tak zajadle zwalczał piratów, że był nawet gotów na konflikt z Siedmioma Królestwami? Skąd wzięło się jego zamiłowanie do sadyzmu?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że historia Karmiciela byłaby niezłym materiałem na spin off, którego akcja mogłaby rozgrywać się w Wolnych Miastach lub w głębi Essos. Twórcy Rodu Smoka włożyli przecież wiele trudu w wykreowanie postaci, która ostatecznie nie wypowiedziała nawet jednego słowa. Wszystko to sprawia, że Craghas Drahar jest jednym z najbardziej intrygujących i enigmatycznych serialowych villainów, którego historia aż się prosi o opowiedzenie.

