Karnawał niskich cen w x-kom - zobacz, co kupić [01.02.2022]

x-kom ogłasza: "Karnawał czas zacząć, a wraz z nim obniżki cen na smartfony". Które można kupić taniej?

Sieć x-kom w ramach karnawałowych promocji oferuje nam smartfony z rabatem.

01.02.2022

realme C21Y

Fot.: x-kom

Pierwsza propozycja to realme C21Y. Jest to smartfon z baterią o pojemności 5000 mAh, która na jednym ładowaniu powinna radzić sobie nawet dwa dni. Może działać jeszcze dłużej, jeśli skorzysta się ze specjalnego trybu Super Power Saving. Urządzenie wyposażono w aparat z matrycą 13 Mpix, obsługujący tryby portretowy oraz nocny (Super Nightscape). C21Y ma wyświetlacz LCD 6,5". Jakość obrazu to HD+. Ekran posiada certyfikat TÜV Rheinland.

Zobacz również:

Pod obudową znajduje się procesor Spreadtrum Unisoc T610 z układem graficznym Mali-G52 i 4 GB pamięci RAM. Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach: Cross Blue lub Cross Black. Z okazji karnawału jego cena została obniżona o 100 zł - kliknij, aby kupić!

Źródło: x-kom