Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Niezależnie od tego czy posiadacze Karty Dużej Rodziny mają ją w wersji tradycyjnej czy elektronicznej, mogą oni korzystać z nowej funkcji w aplikacji mObywatel. Znajduje się w niej między innymi mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach. Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg mówi:

Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie będą musiały wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to. Dzięki temu Karta Dużej Rodziny stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, to także znaczne ograniczenie biurokracji. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin.