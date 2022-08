Karta graficzna Arc A370M bije RTX 3050 w wynikach wydajności

Lenovo zamontowało kartę graficzną Intela w swoim nowym komputerze typu Alll-in-one. Jak pokazują to testy, na jednym polu jest ona znacznie lepsza od propozycji firmy Nvidia.

Lenovo zaprezentowało model Xiaoxin Pro, którego wszystkie podzespoły znajdują się w obudowie mieszczącej 27-calowy monitor (dostępna jest także wersja z ekranem 23,8"). Jest to urządzenie przeznaczone dla twórców treści, dlatego jakość obrazu to QWHD (1440p), odświeżanie 100 Hz, a pokrycie palety kolorów 100% sRGB. Całość napędza do działania procesor Intela - do wyboru czternastordzeniowy Intel Core i7-12700H lub mający dwa rdzenie mniej Intel Core i5-12500H. Za grafikę odpowiada Intel Arc A370M, przez co Xiaoxin Pro staje się pierwszym w historii urządzeniem All-in-one, które korzysta z karty Intel Arc.

Intel Arc A370M to budżetowa karta graficzna oparta na ACM-G11, korzystająca z ośmiu rdzeni Xe (1024 ALU), ośmiu odpowiedzialnych za ray tracing, a taktowana na 1550 MHz i z 4 GB pamięci GDDR6. Porównywana jest do modeli z linii GeForce RTX 3050 oraz Radeon RX 6500. Lenovo pochwaliło się jej wynikami. Jak się okazuje, bardziej wydajnie sprawdza się w Adobe Pro (30%), Davinci Resolve (aż 70%) oraz przy korzystaniu z FFMPEG (aż 900% szybciej!). Czyni to z niej doskonałe rozwiązanie dla twórców treści.

Fot.: Lenovo

W chwili obecnej model ten dostępny jest tylko w Chinach, gdzie jego cena to w przeliczeniu 4,2 tys. zł. Całość z kolei pokazuje nam, że karty graficzne od Intela mogą mile zaskakiwać. Choć cały czas są one tylko marginalnie obecne na rynku, gdy w końcu doczekamy się premiery mogą stać się pożądanymi podzespołami.

Źródło: WCCF Tech