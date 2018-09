Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2070 z datą premiery. Debiut rynkowy 17 października

Informacje o dacie premiery GeForce RTX 2070 pochodzą z oficjalnego konta Nvidii na Twitterze. Wiemy już, że jest to model oparty na układzie Nvidia TU106 (12 nm), który składa się z 10,6 mld tranzystorów. Procesor korzysta z 2304 rdzeni CUDA. Całość umieszczono na powierzchni 445 mm2. Do dyspozycji będziemy mieć aż 8 GB pamięci typu GDDR6 taktowanej zegarem 14 GHz. Przepustowość pamięci wyniesie 448 GB/s.

The GeForce RTX 2070 will be available on October 17th.



