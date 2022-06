Karta microSD o pojemności 1,5 TB? Micron już taką ma

Pamięć tej pojemności to jak dysk HDD w aparacie lub smartfonie.

Pojemność 1,5 TB to wielkość, do jakiej przyzwyczaiły nas dyski HDD. Dzięki firmie Micron, doskonale znanej na rynku pamięci microSD, zmienia się to na naszych oczach. Producent pokazał swoją nową linię produktów - serię i400. W jej skład wchodzą pamięci o pojemnościach 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB oraz 1,5 TB. Jak podano, mają one doskonale spisywać się w zadaniach związanych z zapisywaniem większych ilości danych, np. klipów wideo w wysokiej rozdzielczości. Ich żywotność szacowana jest na dwa miliony godzin. Mogą pracować w temperaturach od -25 do aż 85 stopni Celsjusza, więc jeśli wybierasz się na Biegun Północny lub Saharę, możesz uwiecznić swoje wojaże.

Na tym nie koniec - każda karta pamięci i400 jest odporna na oddziaływania wody, promieni Roentgena, uderzenia, wstrząsy oraz silne oddziaływania magnetyczne. Do jej stworzenia użyto 176-warstwowych 3D NAND, które zaprezentowane zostały po raz pierwszy w 2020 roku. Ich zastosowanie będzie mieć aspekt praktyczny zarówno dla organizacji, jak i osób prywatnych - takie pojemności na kawałku plastiku zredukują potrzebę ładowania danych do chmury.

Niestety - cen za te pamięci microSD nie podano. Jednak pierwsze sample zostały już rozesłane do wybranych klientów. Podejrzewam, że w ramach testów polowych. Jeśli i400 trafią w końcu na rynek i będą mieć rozsądną cenę, mogą być hitem. Mieć w telefonie miejsca na tyle, że można tam trzymać 2-3 filmy w wysokiej rozdzielczości? To jest to!

Źródło: TechSpot