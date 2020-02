Karty GeForce z dopiskiem Super pojawią się w laptopach

Nvidia szykuje się do wiosennej premiery odświeżonych układów GeForce dla laptopów.

Fani gier i nowych technologi ostatnimi czasy z pewnością na brak nowości nie mogą narzekać. Po chwilowej stagnacji w 2019 roku pojawiły się zarówno nowe platformy sprzętowe z AMD X570 na czele, jak i zupełnie nowe konstrukcyjnie karty graficzne.

Źródło: nvidia.com

Nowości, które zadebiutowały ostatnimi czasy dedykowane są głównie do komputerów stacjonarnych. Jedynie AMD wprowadziło karty graficzne RX 5600 M do laptopów. Najnowsze informacje zza oceanu donoszą, że Nvidia przygotowuje się do premiery nowych układów graficznych do laptopów z dopiskiem Super. Cała rodzina kart graficznych Super dla komputerów przenośnych ma być gotowa w maju. Według portalu wccftech Nvidia zdecyduje się na zniesienie embarga dotyczącego mobilnych procesorów graficznych Super 31 marca 2020 roku.

Wydaje się, że Nvidia zamierza wprowadzić na rynek co najmniej sześc nowych kart graficznych do swojej linii produktowej. Nowe modele zastąpią swoich bezpośrednich poprzedników.

Ulepszone układy graficzne Nvidia Super zostaną zaprezentowane 31 marca 2020 roku i kosztować będą tyle samo, co dostępne obecnie karty graficzne do laptopów. Co ciekawe Nvidia nawiązała współpracę z Intelem, a embargo na nowe produkty ma zostać zniesione tego samego dnia.

Oto układy graficzne, które powinny zostać zaprezentowane przez Nvidia:

GeForce GTX 1650 4GB GDDR6; zastąpi GeForce GTX 1050 3GB GDDR5

GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6; zastąpi GeForce GTX 1650 4GB GDDR5

GeForce RTX 2060 6GB GDDR6; zastąpi GeForce RTX 2060 6GB GDDR6

GeForce RTX 2070 8GB GDDR6; zastąpi GeForce RTX 2070 8GB GDDR6

GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6; zastąpi GeForce RTX 2070 8GB GDDR6

GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6; zastąpi GeForce RTX 2080 8GB GDDR6

Jak widać na powyższej liście zaskoczeń nie ma. Nvidia planuje całkowicie odświeżyć swoją linię układów graficznych dedykowanych laptopom dla graczy. W chwili obecnej ciężko przewidzieć, jakie wzrosty wydajności osiągnięto. Pierwsze laptopy z nowymi grafikami powinny pojawić się już w kwietniu.

Źródło: wccftech.com