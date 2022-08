Karty RTX 4000 z 24 Gbps GDDR6X? Dużo na to wskazuje

Informacje ze strony Micron dają do myślenia.

Wczoraj w nocy czasu polskiego firma Micron zaktualizowała swoją witrynę, dzięki czemu dowiedzieliśmy się o nadchodzących modułach GDDR6X, które spodziewamy zobaczyć w kartach RTX 4000. Oprócz modułów 16 Gb, oferujących przepustowość 21 Gbps, pojawiły się także 24 Gbps GDDR6X. Podejrzewamy, że trafią one do pojawiającego się w przeciekach flagowca o nazwie Titan, który ma mieć 48 GB VRAM, 18 176 rdzeni CUDA oraz TDP 800.

Większość modułów 21 Gbps GDDR6X ma współpracować w kartami Ada Lovelace, architekturze opartej na PG139-SKU0. Jest ona spodziewana w RTX 4090 i może być pierwszą kartą Nvidia z trzema wiatraczkami. Szacowana przepustowość na szynie 384-bit to 1,15 TB/s, czyli wzrost o ok. 14% w stosunku do RTX 3090 Ti. Posłuży to nie tylko graczom, ale zostanie wykorzystane przez twórców treści oraz naukowców. Zapowiada się więc naprawdę mocy układ, który wyznaczy nowe standardy na rynku i podniesie poprzeczkę nie tylko dla AMD, ale również kolejnych kart Nvidia.

