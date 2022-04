Karty graficzne AMD RDNA2 i CPU Ryzen 7 5800X3D - znamy już ceny sugerowane!

Koncern AMD sprzedaje swoje produkty w cenie sugerowanej. Jest szansa, że to początek trendu, który dotrze do Polski.

Karty graficzne AMD oparte na mikroarchitekturze RDNA2 oraz procesory Ryzen 7 5800X3D koncern sprzedaje w cenie sugerowanej (MSRP). Co prawda dzieje się to na targach PAX East w Stanach Zjednoczonych, ale od czegoś trzeba zacząć. Na PAX East znajdziemy w sprzedaży karty RX 6700 XT, RX 6800 XT i RX 6900 XT Halo Infinite Edition oraz procesory Ryzen 7 5800X3D, których cena sugerowana to 449 USD (około 1900 zł). Miejmy nadzieję, że jest to objaw powrotu na dobre mechanizmów rynkowych regulujących ceny GPU i CPU produkowanych przez AMD.

Chociaż koncern nie posiada wystarczających zapasów kart i procesorów, aby sprzedawać je w dużych ilościach za ceny sugerowane, to jest możliwość, że to, co obserwujemy na PAX East, wymusi obniżenie cen przez partnerów koncernu. Dzięki temu skorzystaliby wszyscy konsumenci, nawet my, w Polsce. Obecnie żaden partner AMD nie sprzedaje swoich produktów za cenę sugerowaną. Prawie wszędzie widzimy duże marże rzędu kilkuset dolarów powyżej MSRP. Wyjątek stanowi karta RX 6900 XT, która w sklepie Newegg kosztuje 1100 USD (tylko 100 USD powyżej ceny sugerowanej). Oby trend rozpoczęty przez AMD się utrzymał. Możliwe, że dzięki temu za kilka miesięcy zobaczymy karty i procesory AMD w przystępnych cenach.

Źródło: Tom's Hardware