Karty graficzne AMD Radeon Big Navi trafą do nowych samochodów Tesla

AMD cały czas pnie się w górę. Firma praktycznie co miesiąc zaskakuje nas nowymi, bardzo dobrymi produktami. Czerwoni wyprzedzili Intel'a oraz dzielnie walczą z Nvidią. Nic nie wskazuje, aby ktokolwiek był w stanie powstrzymać inżynierów z AMD.

Najnowsze informacje, które trafiły właśnie do Internetu sugerują, że nowe układy graficzne z rodziny Navi 23 mogą trafić do samochodów Elona Musk'a.

Tesla posiada w chwili obecnej jeden z najbardziej rozbudowanych systemów inforozrywki. Jeżeli plotki się potwierdzą nadchodzące modele nie będą już korzystać z procesorów Nvidia Tegra. Zastąpią je nowe układy od AMD, które zapewnią znacznie wyższą wydajność.

Informacje o współpracy AMD z Teslą zostały zamieszczone na Twitterze przez Patricka Shura. Wcześniej przekazywał on nam informacje o próbkach inżynieryjnych nadchodzących produktach AMD. Post pierwotnie posiadał większą ilość wiadomości, ale zostały one usunięte w celu ochrony źródła odpowiedzialnego za przeciek.

Tesla wants to use Navi 23 for their cars ????