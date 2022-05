Karty graficzne Intel Arc. Nie wszyscy będą mogli je kupić

Zbliża się premiera desktopowych kart graficznych Intel Arc. Producent ograniczył jednak ich dostępność.

Osoby oczekujące na premierę desktopowych kart graficznych Intel Arc spotyka kolejny zawód. Ich premiera po raz kolejny będzie opóźniona, a także ograniczona tylko do Chin. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku kart mobilnych, które najpierw znalazły się w urządzeniach Samsunga. Karty Intel Arc do komputerów stacjonarnych będą najpierw dostępne w chińskich urządzeniach OEM.

Chińskie komputery z kartami Intela mają pojawić się w sklepach pod koniec lata tego roku. Sprzedaż globalna ma ruszyć w niesprecyzowanej bliżej przyszłości. W związku z tym osobom nastawionym na szybki zakup intelowskich GPU pozostaje oferta konkurencji w postaci kart Nvidia serii RTX 40XX lub AMD RX 7000. Intel nazywa swoją politykę sprzedaży kart „rozłożoną w czasie”. Wielu obserwatorów rynku jest jednak zawiedzionych faworyzowaniem przez Intela konsumentów azjatyckich i to przez nieokreślony czas.

Lisa Pearce, wiceprezes i dyrektor generalny Intel Visual Compute Group, mówi: „Nasze podstawowe produkty Intel Arc z serii A do komputerów stacjonarnych (A3) wprowadzimy w drugim kwartale najpierw w Chinach za pośrednictwem producentów systemów i producentów OEM. Sprzedaż detaliczna komponentów rozpocznie się wkrótce również w Chinach. Bliskość elementów płyt i duży popyt na produkty dyskretne klasy podstawowej sprawia, że Chiny są naturalnym miejscem na rozpoczęcie sprzedaży. Naszym następnym krokiem będzie rozszerzanie sprzedaży na cały świat".

Decyzja Intela jest dość zaskakująca. Koncern miał już wiele okazji, żeby zapowiedzieć uprzywilejowanie chińskiego rynku, a tego nie zrobił. Ważniejsze jest jednak coś innego. Intel faworyzując Chiny, pozbawia jednocześnie na tygodnie lub miesiące dostępu do kart Arc pozostałą część świata. Może to być powodem do „buntu” potencjalnych klientów i zwróceniem ich zainteresowania w stronę produktów konkurencji.

Źródło: VideoCardz