Karty graficzne Intel Arc - drogie i do bani? Sprawdzamy recenzje ze świata

Już dwunastego października karty graficzne Intela trafią do sprzedaży. Ale wiele redakcji już zyskało do nich dostęp i zrecenzowało zapowiadające się ciekawie układy. Będzie hit czy raczej... kit?

Spis treści

Intel Arc już od momentu ogłoszenia budzi emocje. Producent ma okazję do przełamania dwubiegunowego podziału rynku, na którym jedną stroną jest Nvidia, a drugą - AMD. Trzeci gracz to większa konkurencja, a co za tym idzie - wojny o portfele użytkowników, przekładające się na korzystniejsze ceny. Po wielu przesunięciach terminu premiery układów desktopowych, mamy już konkret - 12 października to dzień, w którym karty trafią na rynek. Zebrane informacje na ich temat znajdziesz tutaj, zaś w tym tekście badamy na gorąco opinie ze świata po pierwszych testach.

PC World.com: Arc A770 Limited Edition jeszcze nie perfekcyjna, ale bardzo obiecująca

Fot.: Brad Chacos/IDG

Karty Arc otrzymały 3 na 5 gwiazdek. Jako ich plusy wymieniono: doskonała wydajność w grach wykorzystujących DX12/Vulkan, optymalny ray tracing, dekodowanie AV1, przystępna cena. Zaletą jest także system chłodzenia w modelu Limited Edition - cichy, wydajny i wpadający w oko. Ale do tych sześciu zalet dochodzi pięć wad. Tutaj zaznaczono: lagowanie w grach korzystających z DX11, kiepska wydajność nez aktywnego Resizable BAR, czyli kiepsko w starszych produkcjach, pełną błędów oprogramowanie oraz możliwość wykorzystania XeSS tylko w nielicznych tytułach.

Podsumowanie? Arc A770 Limited Edition oferuje świetną wydajność w niektórych rozwiązaniach, ale jest zbyt dużo zastrzeżeń co do jej aspektów, aby można było ją polecić. Jest jednak dobrym znakiem i świadczy o tym, że Intel może w przyszłości liczyć się na rynku.

Eurogamer: zaskakująco dobra, ale z wieloma słabymi punktami

Fot.: Eurogamer

Według testerów tego portalu, Intel Arc A770 świetnie sprawdza się we współczesnych grach, zwłaszcza, jeśli korzystają one z ray tracingu i takich funkcji, jak Smooth Sync czy XeSS. Zaletą jest również obsługa AV1 oraz - last but not least - cena układu. Przyrównano go do RTX 3060, a czasem wypadał na poziomie, a nawet lepiej, od RTX 3060 Ti. Różnica pomiędzy A750 a A770 to zaledwie 3-10% frame rate, jednak pierwsza ma tylko 8 GB VRAM. Jeśli nie patrzymy na gry, a tworzenie treści, tu porównano oba układy do RTX 4090 i 4080. Świetnie nadają się zwłaszcza do obróbki wideo, a obsługa Display Port 2.0 pozwala na przesyłanie obrazu 8K 60 Hz i transfer 40 Gbps.

Minusy? Jak wyżej - przy DX11 i niższych bibliotekach jest gorzej, a jeśli komputer nie ma wsparcia dla Resizeable BAR, wydajność spada o kilkanaście procent. Dlatego aby wykorzystać w pełni możliwości kart, należy mieć komputer, który powstał góra trzy lata wstecz. Podsumowanie - AMD i Nvidia powinny zacząć się obawiać nowej siły.

Tech PowerUp: nareszcie rywal dla AMD i Nvidii

Tech PowerUp po dogłębnym przetestowaniu karty Intel Arc A770 16 GB Limited Edition, wymienia zalety: wydajność, przystępna cena, obsługa ray tracingu i DX12, design, 16 GB VRAM, obsługa XeSS, wsparcie dla HDMI 2.1 i DisplayPort 2.0, a także AV1. Jednak podobnie jak i poprzedni recenzenci, widzi również wady: wysokie zapotrzebowanie na moc, brak stanu bezczynności wiatraczków, nie do końca optymalne sterowniki, konieczność korzystania ze sprzętu obsługującego Resizable BAR, brak możliwości podkręcania pamięci oraz fakt, że regulowanie podświetlenia RGB wymaga dodatkowego kabla.

Podsumowując: dobry start do bycia konkurencją dla obecnych graczy na rynku.

The Verge: pomysł dobry, ale wykonanie nie do końca

Intel Arc A770 został zbadany i został pochwalony za solidną wydajność w 1080p i możliwość odpalania niektórych gier w 1440p oraz design i wykonanie. Wady? Dziwne bugi sterowników i kiepski software. Intel Arc A750 również dostał dużo ciepłych słów za 1080p, a także ogólną wydajność w stosunku do ceny. Minusy jak przy poprzedniku plus tylko 8 GB VRAM. Podsumowanie? Dwie dobre, budżetowe karty graficzne pozwalające na zabawę w 1080p, które na pewno zmienią sytuacją na rynku tanich kart graficznych. Jeśli ktoś chce kupić, zalecane jest sprawdzenie, czy będzie w stanie bez problemu odpalić swoje ulbuione gry.

Ogólnie Intel otrzymał pochwały za rozruszanie skostniałego segmentu podzespołów, ale z pewnością zaprezentowane na razie modele nie będą globalnym hitem.

Tom's Hardware: mocne średniaki

Fot.: Tom's Hardware

Intel Arc A770 LE otrzymało notę 3,5/5. Została porównana do RTX 3060, a jej największe zalety to wydajność w stosunku do ceny, doskonała obsługa wideo dzięki AV1,16GB VRAM oraz wsparcie dla XeSS. Wady? Sterowniki, duże zapotrzebowanie na energię, niewielka ilość tytułów obsługujących XeSS. Ogólnie karty Alchemist to dobre przygotowanie do kolejnej generacji, czyli Battlemage. Intel wykonał dobry pierwszy krok, ale to kolejne zdecydują, jak odnajdzie się na rynku kart graficznych.

