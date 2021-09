Karty graficzne Intel Arc – wszystko, co już wiemy [Aktualizacja 29.09.2021]

Nowe karty graficzne Intel Arc mogą stanowić realną konkurencję dla produktów Nvidii i AMD. Wszyscy oczekujemy premiery nowych układów, która nastąpi już niedługo - na początku 2022. Z tego względu postanowiliśmy zebrać wszystko, co do tej pory już wiemy.

[Aktualizacja 29.09.2021]

Dzięki wywiadowi, który udzielił Raja Koduri japońskiemu serwisowi ASCII, dowiedzieliśmy się, że Intel współpracuje już z firmami zewnętrznymi w celu przygotowania nowych kart Alchemist dostępnych na premierę. Na chwilę obecną mamy potwierdzenie, że swoje wersje opracowuje ASUS, Gigabyte oraz MSI choć można się spodziewać, że do tego grona dołączą również i inni producenci.

Dzięki kanałowi Moore’s Law is Dead na platformie YouTube dowiedzieliśmy się, że Intel może wypuścić aż trzy modele układów Achemist. Najmocniejszy którego wydajność miała by dorównywać RTX 3070 dysponowałby 512 rdzeniami EU pracującymi z częstotliwością powyżej 2,2 GHz oraz byłby wyposażony w 16 GB pamięci GDRR6 komunikujących się poprzez 256-bitową szynę.

Drugi model miałby konkurować z RTX 3060 i dysponowałby 384 bądź 448 rdzeniami EU. Karta ta pozostaje wciąż w fazie testów i jej specyfikacja nie jest do końca określona.

Intel przygotowuje również wersję budżetową kart Alchemist. Ten dysponujący 128 rdzeniami EU i pobierający zaledwie 75 W układ miałaby konkurować z GTX 1650 Super. Choć w filmie autor wspomina o wariantach 4 bądź 8 GB to na portalu Chiphell pojawiły się mocno zamazane zdjęcia pokazujące wersję wyposażoną w 6 GB pamięci.

Poznaliśmy też specyfikacje nazewnictwa oraz wytyczne do których muszą stosować się producenci przy umieszczaniu informacji na opakowaniu produktu. Dzięki temu wiemy, że wszystkie układy należące do rodziny Alchemist będą nosiły nazwę Arc a#. Można przypuszczać, że Intel zostanie przy tym nazewnictwie dla wszystkich swoich kart graficznych, co na pewno ułatwi ich identyfikację. Idąc tym tropem następcy oparci na rdzeniach Battlemange nosiliby oznaczenie b#, Celestial c# oraz Druid d#. Prawdopodobnie numer modelu będzie odnosił się do ilości rdzeni EU.

Karty graficzne Intel Arc – wszystko, co już wiemy

Intel Arc, nowa marka na rynku kart graficznych, która ma konkurować z rozwiązaniami dostarczanymi przez Nvidia i AMD. Wszystkie szczegóły o nadchodzących układach oraz czego można się po nich spodziewać dowiedzieliśmy się za pomocą udostępnionego na stronie filmu z zapowiedzią. Nie została zorganizowana huczna konferencja jak ma to w sowim zwyczaju robić konkurencja.

Pytanie brzmi, czego powinniśmy oczekiwać od tego giganta technologicznego? Czy naprawdę będzie w stanie konkurować z niezwykle popularnymi i wydajnymi kartami Nvidia serii RTX 3000 i AMD Radeon’ami RX 6000? Postanowiliśmy podsumować wszystkie najnowsze plotki i oficjalne doniesienia o układach Intel Arc.

Co to jest Intel Arc?

Intel Arc to nowa marka kart graficznych oraz technologii związanych generowaniem obrazu od Intela. Jak twierdzi producent, obejmie ona wiele generacji i to nie tylko sprzętu, ale także oprogramowania i usług.

Intel nie podał jeszcze wszystkich szczegółów i nie wiemy dokładnie co to może oznaczać. Prawdopodobnie mogą to być rozwiązania zbliżone do tych oferowanych przez Nvidię, która nie tylko produkuje karty graficzne, ale także oprogramowanie. Usługi takie jak Nvidia Broadcast, które wykorzystuje możliwości kart graficznych czy oparty na chmurze serwis gamingowy GeForce Now to tylko dwa z licznych przykładów. Karty graficzne Intela maja obsługiwać zaawansowane funkcje , takie jak cieniowanie siatkowe, ray tracing w czasie rzeczywistym, supersampling AI i skalowanie wideo 4K.

Podczas prezentacji Intel Arc, wiceprezes Roger Chandler, opisywał, „głębokie i ciągłe zaangażowanie firmy Intel na rzecz graczy i twórców na całym świecie” oraz, że zespół ciężko pracował, aby „zapewnić pierwszorzędne i bezproblemowe wrażenia, gdy produkty będą już dostępne ”.

Pierwsze karty graficzne, które zostaną wydane, będą nosić nazwę kodową Alchemist, ale Intel już wyjawił też nazwy kolejnych generacji – w tym Battlemage, Celestial i Druid. Pojawią się one później, ale narrację Intela należy interpretować jako wieloletni (i prawdopodobnie wielopokoleniowy) plan rozwoju dla rynku GPU.

Kiedy zostanie wydany pierwszy procesor graficzny Intel Arc?

Podczas gdy Intel nie określił jeszcze potencjalnej daty premiery, jeden z przecieków w serwisie Weibo zasugerował, że układy zadebiutują podczas targów CES 2022 w styczniu. Źródło podawało, że informację uzyskało od osób z branży, zaangażowanych w produkcje. Miało to miejsce jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem i prezentacją Intel Arc. Zestawiając tą informację z otrzymaną datą przypadającą na pierwszy kwartał 2022, można przypuszczać, że jest ona prawdziwa.

Oczywiste jest to, że nawet jeżeli karty zostaną zaprezentowane podczas targów, mogą od razu nie trafić na rynek do sprzedaży. Więcej informacji powinniśmy także otrzymać po premierze 12 generacji procesorów Core – Alder Lake.

Ile będzie kosztował procesor graficzny Intel Arc?

W tej chwili jest prawie niemożliwe aby przewidzieć cenę nowych urządzeń. Jest to pierwszy od dawna procesor graficzny od Intel'a ( i740 miał premierę w 1998 roku) . Z tego względu nie mamy żadnych cen, które stanowiły by punkt odniesienia. Także rynek kart graficznych jest obecnie w chaosie. Ciągły niedobór komponentów używanych przez producentów układów oznacza, że zapasy są ograniczone, a ich ceny zawyżone w porównaniu z tymi sugerowanymi przez producenta.

Dobrym przykładem tutaj niech będzie RTX 3070 Nvidii czy RX 6700 XT od AMD. Obie karty, które powinny konkurować ze sobą przedziale cenowym ok. 2300 zł, w sklepach sprzedawane są w dwukrotnie wyższej cenie wynoszącej nawet 5000 zł.

Jeśli Intelowi uda się w jakiś sposób obejść niedobory i przygotować wystarczającą ilość zapasów do wprowadzenia na początku przyszłego roku, będzie miał okazję do zyskania sporej części rynku dla siebie. W chwili obecnej wszystkie karty graficzne, nie zależnie od ceny wyprzedają się bardzo szybko, a niektórzy na swoje zamówienia czekają nawet po kilka miesięcy. Pojawienie się wydajnej konkurencji dostępnej w przystępnej cenie może skłonić część konsumentów do zmiany decyzji. Cóż na razie pozostaje nam czekać i trzymać kciuki.

Czego można oczekiwać od karty graficznej Intel Arc

Chociaż Intel potwierdził istnienie marki Intel Arc, i poinformował, że pracuje nad kilkoma procesorami graficznymi pod różnymi nazwami kodowymi, nie wiemy zbyt wiele o tym, co sobą zaoferują.

Karty Intel Arc będą bazować na poprawionej mikroarchitekturze Xe-HPG, która według niebieskich powinna pomóc w bardziej wydajnym obliczaniu zaawansowanych funkcji graficznych, m.in jak supersampling oparty na sztucznej inteligencji.

Karty z serii Alchemist znane także pod nazwą Intel DG2 zbudowane są z rdzeni Xe. Każdy z nich zawiera 16 jednostek wektorujących (Vector Engine w skrócie VE - 256 bitowych) oraz 16 jednostek obliczeniowych macierzy (Matrix Engine w skrócie ME- każdy po 1024 bit). Każdy z nich wyposażony jest także w pojedynczy układ wspierający obliczenia związane ze śledzeniem promieni (Ray Tracing Unit), a ich ilość w całej karcie będzie zależała od tego z ilu rdzeni Xe składa się rdzeń. Pozwoli to na łatwą identyfikację gdy karty trafią już do sklepów. Blok składający się z 4 rdzeni Xe nazywany jest klastrem renderującym (Render Slice). Wymiana danych między nimi następuje za pomocą szyny Memory Fabric (odpowiednik pamięci cache L2). Para jednostek VE i ME często jest określana jako Execution Unit (w skrócie EU). W prezentacji Intel Architecture Day został zaprezentowany układ składający się z 8 bloków RS wyposażony w 512 EU przeznaczonych dla kart graficznych oraz jednostkę składającą się nawet 128 zmodyfikowanych rdzeni Xe - Ponte Vecchio. Jednak jest on przeznaczony do serwerów i centrów obliczeniowych. Udowadnia to jednak jaką swobodę posiada Intel w tworzeniu układów, które zapewniają odpowiednią wydajność dla każdego. Co ciekawe niebiescy nie zdecydowali się na możliwość zablokowania podkręcania układu, a funkcja ta będzie dostępna od daty premiery.

Niestety do tej pory nie podzielono się z nami oficjalną prezentacją mocy obliczeniowej układów. Niektóre plotki wskazują, że najmocniejsza karta Intela ma oferować wydajność zbliżoną do RTX 3070.

DG2's official competitors are 6700xt and 3070. Not bad.???? — Greymon55 (@greymon55) September 7, 2021

I choć może się wydać, że jest to za mało to należy pamiętać, że to pierwsza dedykowana konstrukcja Intela od wielu lat. Wspominaliśmy wcześniej, że architektura ta pozwala łatwe skalowanie układów. I choć z marketingowego punktu widzenia posiadanie najmocniejszej karty graficznej może wydać się sensowne, to ostatnimi laty najczęściej przecież sprzedają się układy oferujące dobry stosunek wydajności do ceny i zapewne w to celuje Intel. Nigdy nie wiadomo czy w późniejszym terminie nie otrzymamy mocniejszych konstrukcji.

Intel nie zdecydował się na produkcję układów w swoich fabrykach. Wszystkie karty z rodziny Alchemist będą produkowane w zakładach TSMC z wykorzystaniem 6 nm procesu litograficznego.

Intel XeSS

Jak już wspominaliśmy wcześniej nowe karty będą obsługiwać Super Sampling. Technologia mocno zbliżona do rozwiązania stosowanego przez Nvidię w DLSS. Umożliwia generowanie obrazu w niższej rozdzielczości i podbicie jego jakości do wyższej dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych.

Trochę więcej szczegółów na temat XeSS udzielił Karthik Vaidyanathan, główny inżynier Intela dla tej technologii w wywiadzie dla serwisu Wccftech. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że gry wspierające rozwiązanie Intela nie będą musiały przechodzić specjalnego “treningu” z aplikacją. Z takiego rozwiązania korzysta właśnie Nvidia przy DLSS, aby gra mogła wspierać tą technologie. Wpierw musi zostać wygenerowany obraz o rozdzielczości 16K i jest on przepuszczany przez ciąg algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe. Dopiero po zakończeniu tego procesu rdzenie tensor w kartach Nvidii są wstanie upscalować obraz w celu uzyskania porównywalnej jakości jak przy natywnym renderowaniu. W przypadku Intela algorytm uczy się na obrazach referencyjnych z wykorzystaniem z 64 próbek na 1 pixel, w celu uzyskania jakości obrazu 64X SSAA.

Intel opracowując XeSS przygotował dwa warianty: pierwszy oparty na akceleracji XMX, dostępny wyłącznie dla procesorów graficznych Intel Arc. Drugi bazujący na obliczeniach DP4a, czyli specjalnej akceleracji dot product obsługiwanej przez procesory graficzne obsługujących Microsoft Shader Model 6.4. Dzięki temu możliwe będzie odpalenie XeSS także na kartach Nvidii z rdzeniami Pascal i Turing (GTX 1000 oraz RTX 2000) i AMD opartych na architekturze RDNA 1 i 2 (RX 5000 i RX 6000). Rozwiązanie DP4a jest wolniejsze od akceleracji XMX, ale i tak zapewnia szybsze generowanie klatek w porównaniu do klasycznego renderowania w natywnej rozdzielczości. To dobra wiadomość dla nas wyrzyskich, ponieważ podobnie jak AMD z FSR, XeSS nie będzie zamkniętym rozwiązaniem tylko dla jednego producenta. Oficjalnie jednak AMD nie potwierdziło publicznie chęci obsługi tej technologii. Wspomniane wcześniej API nie wymaga także osobnego programowania dla obu wariantów, a rozwiązanie XeSS jest wypełni integralne i nie tworzy osobnych interfejsów. Po zaimplementowaniu tego rozwiązania w grze dostaniemy także wybór trybu pracy, podobnie jak ma to miejsce w przypadku rozwiązań konkurencji. Priorytetem dla Intela jest możliwość zrezygnowania z z predefiniowanych ustawień na rzecz jednego który zapewni zarówno najwyższa wydajność jak i jakość obrazu nie odbiegającej natywnemu renderowaniu.

Karthik potwierdził, że Intel wprowadzi w przyszłości XeSS 2.0 i 3.0 wraz z rozwojem technologii. Producent udostępni swoją technologię, gdy ta dojrzeje. Przejście na dystrybucję open source dla oprogramowywania super rozdzielczości opartej na sztucznej inteligencji może pomóc zwiększyć popularność XeSS i popchnąć rynek w kierunku ujednolicenia rozwiązań pomiędzy różnymi producentami, ale może być początkiem dalszej segmentacji rynku z niewielkimi zmianami między klonami XeSS. Jest to prawdopodobnie powód, dla którego Intel niechętnie otwiera swoją technologię w momencie premiery.

Technologia Intel XeSS powinna zostać uruchomiona wraz z procesorami graficznymi Arc Alchemist w pierwszym kwartale 2022 r. Intel udostępni programistom pakiet XeSS SDK o zamkniętym kodzie źródłowym oparty na wersji XMX. Pakiet SDK wersji DP4a zostanie wydany do końca tego roku.

To wszystko co na tę chwilę wiemy o kartach Intel Arc. Z niecierpliwością wyczekujemy nowych informacji i oczekujemy premiery układów. Nadzieja, że trzeci gracz na rynku kart graficznych zapewni lepszą dostępność, ale i przede wszystkich konkurencyjność cenową napawa optymizmem.