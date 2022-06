Karty graficzne Intela już oficjalnie w sprzedaży

Długo oczekiwane dedykowane karty graficzne Intel, przeznaczone do komputerów stacjonarnych nareszcie zaczynają się pojawiać w sprzedaży detalicznej.

GUNNIR Arc A380 Photon to pierwsza na świecie dedykowana karta graficzna oparta na architekturze Intel Xe-HPG/DG2. Ten model właśnie trafił do sprzedaży w Chinach. Karta Photon to konstrukcja przeznaczona dla komputerów stacjonarnych z układem chłodzenia wyposażonym w dwa wentylatory. Ten model jest fabrycznie podkręcony z boostem do 2450 MHz i zwiększonym TDP do 92 W# (z 75 W). W sklepie internetowym Intel JD można znaleźć tę kartę w cenie 3999 RMB (około 2600 zł). W tej chwili jednak karty nie są niedostępne, ponieważ zostały wykupione i należy poczekać na nową dostawę.

Niedawno zmieniła się oficjalna specyfikacja referencyjna A380. Intel po cichu zaktualizował swoją stronę internetową, umieszczając tam pamięć 15,5 Gb/s zamiast 16 Gb/s, którą deklarowano w dniu premiery. Oznacza to, że karta GUNNIR ma mimo wszystko specyfikację pamięci referencyjnej.

Co ciekawe, Intel twierdził, że czerwcowa premiera kart graficznych Arc A380 do komputerów stacjonarnych, będzie ograniczona tylko do gotowych systemów. Procesory graficzne A380 miały być w sprzedaży tylko za pośrednictwem chińskiej witryny JD.com, ponieważ oficjalnie żaden inny sklep nie może jeszcze sprzedawać tych kart. W przypadku premiery w czerwcu 2022 r. klienci mieli otrzymać gotowy system z Arc wyłącznie za pośrednictwem JD.com, który zapewnia obsługę gwarancyjną.

Dlatego powyższa oferta już wykracza poza zapowiedzi Intela, ponieważ karta jest sprzedawana osobno. Obecnie nie ma innych ofert z A380, co oznacza, że nie ma innego sposobu na zakup A380. Również nie kupimy tej karty za sugerowaną cenę producenta w Chinach, czyli 1030 RMB (około 700 zł).

Źródło: VideoCardz