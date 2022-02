Karty graficzne PCIe Gen5 z kontrowersyjną zmianą! Lepiej się przygotować

Gigabyte potwierdza, że karty graficzne następnej generacji będą wymagały nowego 16-pinowego kabla zasilającego lub przejściówki, aby spełnić wymagania specyfikacji PCIe Gen5.

Fot. Gigabyte

Kabel zasilający PCIe Gen5, znany również jako 12VHPWR lub 16-pinowy kabel zasilający, to nowy standard, który zastąpi istniejące 8-pinowe kable zasilające o mocy 150 W pojedynczym kablem o mocy 600 W. Aby spełnić wymagania specyfikacji 600 W, kabel musi mieć 12 żył dla prądu i 4 ścieżki danych dla sygnału. Złącza danych zapewniają, że połączenie zostało nawiązane, a karta rzeczywiście wymaga więcej niż 450 W mocy. W przypadku braku tych sygnałów danych zasilacz będzie dostarczał do 450 W mocy.

Fot. Gigabyte

Według firmy Gigabyte, karty graficzne nowej generacji PCIe Gen5 będą zasilane albo przez pojedynczy 16-pinowy kabel zasilający, albo przez trzy adaptery z 8-pinowego na 16-pinowy:

Zasilacz UD1000GM PCIE 5.0 obsługuje karty graficzne PCIe Gen 5.0 i jest w stanie dostarczyć coraz większą moc, której wymagają karty graficzne klasy high-end. Tradycyjne zasilacze wymagają trzech adapterów 8-pinowych na 16-pinowe, aby obsłużyć najnowsze karty graficzne PCIe Gen 5.0. Nowy zasilacz UD1000GM PCIE 5.0 potrzebuje tylko jednego 16-pinowego kabla, aby bezpośrednio zasilać karty graficzne PCIe Gen 5.0. Co więcej, 16-stykowy kabel PCIe Gen 5.0 zapewnia do 600 W mocy dla karty graficznej, ale także upraszcza liczbę kabli, znacznie zmniejszając ich plątaninę, ułatwiając instalację karty graficznej i poprawiając przepływ powietrza w obudowie. Ponadto, UD1000GM PCIE 5.0 posiada cztery 8-pinowe złącza PCIe dla kart graficznych, dzięki czemu może zaspokoić potrzeby obecnych lub przyszłych generacji kart graficznych high-end. - PR Gigabyte

Jest to pierwsza wzmianka o potrójnym adapterze 8-pinowym na 16-pinowy. Nie jest jasne, czy Gigabyte ma na myśli kabel 12+0-pin, czy faktyczny kabel 16-pinowy. Ten ostatni musi mieć podłączone sygnały danych, aby spełnić wymagania specyfikacji 600 W, w przeciwnym razie dostarczane będzie tylko 450 W mocy.

Zobacz również:

Oficjalne specyfikacje PCI-SIG PCIe Gen5 dotyczące mocy nie są jeszcze dostępne, dlatego nie jest jasne, jak bardzo różni się kabel PCIe Gen5 "12+0-pin" od 12-pinowego kabla NVIDIA. Wiadomo natomiast, że są one ze sobą kompatybilne, ale NVIDIA nigdy nie potwierdziła, ile mocy może przepływać przez ten kabel.

Fot. Gigabyte

Modele NVIDIA RTX 30 Founders Edition wyposażone w złącze 12-pinowe wykorzystują przejściówkę z 2×8-pin na 1x-12-pin, teoretycznie dostarczając tylko do 300W mocy. Natomiast 12-pinowe złącze ASUS Thor i kabel (nie przejściówka) mają oficjalnie moc do 450W. Ze względu na to rozróżnienie należy założyć, że nie są one "dokładnie" takie same.

Sprawy powinny się wyjaśnić, gdy na rynku pojawią się karty GeForce RTX 3090 Ti i zasilacze PCIe Gen5. Oczekuje się, że nastąpi to w nadchodzących tygodniach.