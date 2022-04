Karty graficzne najtańsze od kilkunastu miesięcy

Ceny GPU dwóch czołowych producentów zbliżają się do poziomów sugerowanych.

Według analityków z niemieckiej firmy 3DCenter, od ponad roku ceny kart graficznych GeForce RTX 30 (NVIDIA) oraz Radeon RX 6000 (AMD) spadają i są coraz bliżej cen sugerowanych przez producentów. Raport 3DCenter dotyczy urządzeń najnowszej generacji sprzedawanych na austriackim i niemieckim rynku, w okresie od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 r. Z opublikowanych badań wynika, że jeszcze na początku zeszłego roku ceny GPU były wyższe o około 30-40% od cen sugerowanych, w listopadzie zeszłego roku osiągnęły 80%, a obecnie przekraczają je tylko o 12-19%. To oznacza, że mamy teraz karty graficzne najtańsze od 16 miesięcy.

Z powyższych analiz wynika, że mamy okres najlepszej dostępności GPU obecnej generacji. Jeżeli trend spadkowy się utrzyma, ceny kart osiągną poziom sugerowany lub nawet spadną poniżej. Na dodatek zbliżamy się do momentu, w którym pojawią się urządzenia nowej generacji (za 5 - 6 miesięcy), co powinno skłonić zarówno Nvidię, jak i AMD do obniżek cen. Są to na pewno dobre wiadomości dla klientów planujących w najbliższym czasie zakupy GPU.

Ceny GPU na rynku niemieckim w porównaniu do cen sugerowanych przez producentów. Żródło: 3DCenter

