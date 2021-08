Karty graficzne podrożeją... przez pamięć RAM

A konkretnie pewien element używany przez pamięć RAM karty graficznej.

AMD wypuściło karty Radeon RX 6600 XT, które przeznaczone są do rozgrywek w jakości 1080p. Początkowe informacje mówiły o cenie referencyjnej 349 dolarów za kartę, jednak potem podskoczyła do 379 dolarów. Skąd taki skok o ponad 100 złotych? Tym razem nie przez górników, ani nawet nie do końca sprawnie działające łańcuchy produkcji. Przyczyna to GDDR6 SGRAM. Moduł ten używany jest jako bufor pamięci w większości kart graficznych nowej generacji - zarówno ADm, jak i Nvidia. Ceny tego elementu podskoczyły do kwoty minimum 13 dolarów z 1 GB.

Jak łatwo obliczyć, przy 6 GB RAM to 78 USD, a przy ośmiu - 104 USD. Jest to jednak rzecz niezbędna, aby karta graficzna wykorzystywała w pełni swoją pamięć GDDR, pozwalając graczom na swobodną zabawę. Zaznaczę jednak, że wspomniane 13 USD za 1 GB to cena jednostkowa. Dwaj potentaci na rynku mają swoje zniżki u producenta układów, ponieważ zamawiają hurtowe ilości, dlatego w ich przypadku jest to ok. połowy tej kwoty. Producent ten to amerykański Micron, jednak ma konkurencję w postaci Samsunga czy SK Hynix. Jeśli ci producenci będą w stanie wyprodukować GDDR6 SGRAM taniej, ceny kart graficznych mogą również nieco spaść.

