Karty graficzne - we wrześniu będzie najgorzej

Chcesz nabyć nową kartę graficzną? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to najgorszy moment na zakupy.

Jak podała Nvidia, w sierpniu popyt na karty GeForce RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti był kolosalny. Pomimo nie funkcjonujących prawidłowo łańcuchów produkcji udało się wprowadzić na rynek w drugim kwartale 2021 roku ok. 123 milionów nowych kart graficznych, jednak wyczerpało to zarówno obecne moce przerobowe, jak i zapasy. Dlatego w trzecim kwartale można spodziewać się góra 50% z tych 123 milionów.

Problem nie dotyczy jednak tylko układów RTX 30, ale także innych kart graficznych Nvidii oraz propozycji od AMD. Po pewnym okresie, w którym zakłady produkcyjne dostarczające podzespoły pracowały normalnie, znowu następuje zastój spowodowany przez kolejną falę pandemii COVID-19. Spadają przez to moce przerobowe i jak się łatwo domyślić - wysokość produkcji pikuje ostro w dół. Najgorzej będzie we wrześniu, gdyż - jak wspomniałem - skończyły się zapasy, a nowych kart nie zdążono jeszcze wyprodukować.

Zgadza się to zresztą z tym, co obserwujemy w sierpniu w polskich sklepach - karty RTX 3070 Ti oraz RTX 3060 Ti są nie tylko coraz trudniejsze do zdobycia, ale również w ogóle znikają ze sprzedaży.

