Kaspersky Lab opuszcza Polskę

Decyzja jest podyktowana działaniami wojennymi zainicjowanymi przez Rosję na Ukrainie.

Kaspersky Lab to polska spółka, która jest głównym dystrybutorem oprogramowania rosyjskiej firmy Kaspersky. A właściwie była, ponieważ zakończyła współpracę ze swoim partnerem. Powodem oczywiście inwazja Rosji na Ukrainę. Z sieci zniknęła już domena kaspersky.pl oraz oficjalny sklep z oprogramowaniem Kaspersky. Co z obecnymi klientami? Mają mieć w dalszym ciągu zapewnioną pomoc techniczną. Warto przypomnieć, że już w marcu niemieckie BSI ostrzegało przez użytkowaniem oprogramowania Kaspersky, potem zaś takie same porady pojawiły się w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. we Francji i Polsce.

W związku z zaistniałą sytuacją z ciekawą inicjatywą wystąpił Bitdefender. Jak wyjaśnia Mateusz Bergolc z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce:

Resellerzy związani z Kaspersky Lab znaleźli się w dość trudnym położeniu, bowiem praktycznie z dnia na dzień dowiedzieli się, że producent wycofuje się z Polski. Razem z Bitdefender planujemy w Polsce podjęcie szeregu działań techniczno-handlowych dla byłych partnerów Kaspersky Lab. Wśród nich znajdzie się nieodpłatna pomoc przy wdrożeniach produktów i darmowa asysta. Planujemy też powiększyć swój skład osobowy w Polsce, aby zapewnić jak najwyższy poziom wsparcia technicznego. Ponadto wzrośnie liczba szkoleń, które pozwolą klientom i partnerom lepiej poznać nowy system. Nowi partnerzy zyskają również dostęp do specjalnego portalu oraz materiałów marketingowych. Mogą też liczyć na specjalne niższe ceny projektowe oraz ochronę kontynuacji, co oznacza, że klient przedłużający po roku czy dwóch latach umowę licencyjną jest zobligowany do kontaktu z tym samym resellerem

