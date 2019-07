Kaspersky będzie odpowiadać za szkolenie agentów Interpolu

Rosyjski producent Kaspersky będzie odpowiadać za szkolenia, dane wywiadowcze o zagrożeniach oraz wsparcie działu HR Interpolu.

Kaspersky i Interpol podpisali pięcioletni kontrakt, a celem współpracy jest wspólna walka przeciwko globalnej cyberprzestępczości. Nie jest to pierwsza umowa tego typu pomiędzy producentem oprogramowania antywirusowego a międzynarodową organizacją policyjną - poprzednia została zawarta w 2014 roku. Kaspersky ma zadbać o szkolenie agentów, wspieranie zasobów ludzkich oraz udostępniać informacje o znanych i wykrytych zagrożeniach. Wszystko w celu wzmocnienia działań związanych z identyfikacją cyberprzestępców. Podpisanie umowy odbyło się w Singapurze, gdzie odbywała impreza Interpol World 2019.

Szef i założyciel firmy, Eugene Kaspersky, podsumował: "W sytuacji, gdy zagrożenia stają się coraz bardziej złożone i wymyślne, współpraca pomiędzy różnymi ekosystemami jest ważna jak nigdy dotąd. Cieszymy się z kontynuowania naszego partnerstwa z Interpolem, któremu będziemy dostarczać technologie i informacje niezbędne do walki z globalną cyberprzestępczością". Nowa umowa obliguje Kaspersky do informowania Interpolu o nowych zagrożeniach i dostarczanie narzędzi niezbędnych do wykrywania ich źródeł.