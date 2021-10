Kasztanowy ludzik sezon 2 - co wiadomo o kontynuacji serialu?

Serial "Kasztanowy ludzik" cały czas utrzymuje się w netflixowej najlepszej dziesiątce, a my już nie możemy doczekać się 2 sezonu. Wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje zebraliśmy w jednym w jednym miejscu, by analizować je na bieżąco!

Spis treści

Serial "Kasztanowy ludzik" to ostatnio jeden z większych hitów na platformie Netflix. Gdyby się nad tym zastanowić to zdamy sobie sprawę, że nie ma w tym zupełnie nic dziwnego. Przede wszystkim w jego produkcję zaangażowano aktorów, którzy występowali już w innych dobrych produkcjach. Poza tym serial opowiada historię kryminalną, a nie jest tajemnicą, że to właśnie w tym gatunku Polacy lubują się najbardziej.

fot. Netflix

Fabuła

"Kasztanowy ludzik" to upiorny serial, który (przeciwnie niż mogłaby wskazywać na to nazwa) zdecydowanie nie jest produkcją dla dzieci. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Sørena Sveistrup. Akcja serialu ma miejsce w okolicach Kopenhagi, gdzie pewnego dnia policja znajduje ciało młodej kobiety. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że tuż obok niej leży kasztanowy ludzik niewiadomego znaczenia. Do rozwiązania tej zagadki przydzielono dwóch detektywów, którzy szybko orientują się, że sprawa jest bardzo skomplikowana.

Reżyser: Mikkel Serup

Mikkel Serup Obsada: Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Danica Ćurčić, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen

Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Danica Ćurčić, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen Gatunek: Kryminał, thriller

Kryminał, thriller Kategorie: Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu.

Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu. Kategoria wiekowa: 16+

Serial "Kasztanowy ludzik" jest dostępny do obejrzenia na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc.

Zobacz również:

Aktorzy

W roli głównej występują: Mikkel Boe Følsgaard ("Kochanek królowej", "The Rain"), Iben Dorner ("Zabójcy - Cień przeszłości", "Rząd"), Danica Ćurčić ("Zabójcy bażantów", "Mgła", "Równonoc"), Lars Ranthe ("Na rauszu", "Polowanie") oraz Esben Dalgaard Andersen ("Wszystkowidząca", "Kraina szkła").

fot. Tine Harden/Netflix

Data premiery

Widzowie zachodzą w głowę, kiedy premiera nowych odcinków serialu? Cóż, na dzień dzisiejszy przedstawiciele platformy Netflix nie potwierdzili jeszcze oficjalnie czy "Kasztanowy ludzik" doczeka się 2 sezonu. Biorąc jednak pod uwagę zakończenie pierwszego sezonu oraz plotki — jest to prawdopodobne. Gdy tylko poznamy oficjalne stanowisko twórców — podamy szczegóły w artykule aktualizowanym na bieżąco.