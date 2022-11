Katar nie jest taki zły. 5 nowych reguł, które po raz pierwszy w historii pojawią się na Mundialu

Mistrzostwa Świata w Katarze wzbudzają wiele skrajnych emocji, ale czy wiecie, że pod wieloma względami jest to również najbardziej innowacyjny Mundial w historii? Poznajcie 5. nowych reguł, które debiutują w Katarze.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wzbudzają ogrom emocji i to nie tylko tych związanych bezpośrednio z footballem. Organizacja turnieju w Katarze budziła kontrowersje od dnia ogłoszenia gospodarza i nie zmieniło się to do dzisiaj. Nie ma się co oszukiwać, próżno szukać zwolenników Mundialu w Katarze. Niezwykły termin samego turnieju, który (szczególnie w Europie) rozbił sezon klubowy, godziny transmisji niektórych spotkań i wreszcie kontrowersje związane z samą „drogą” Kataru do organizacji turnieju sprawiają, że ciężko mówić o mistrzostwach świata 2022 jako o święcie fanów footballu.

Okazuje się jednak, że pod wieloma względami Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze są również wyjątkowe i w pewnym sensie przełomowe. Poznajcie 5 nowych reguł, które po raz pierwszy w historii piłkarskich Mundialów pojawią się właśnie podczas zmagań w Katarze.

