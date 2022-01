Katastrofalne skutki - jedna ze światowych giełd kryptowalut zaatakowana

Wygląda na to, że giełda kryptowalut Crypto.com została ofiarą cyberprzestępców. Efektem może być kradzież milionów dolarów.

Crypto.com to jedna z największych giełd kryptowalut na świecie i wszystko wskazuje na to, że została dotkliwie zaatakowana przez cyberprzestępców. W efekcie prawdopodobnie zostało skradzionych około 4600 tokenów Ethereum o wartości ponad 14 milionów dolarów. Potwierdza to oficjalny Tweet portalu Crypto.com, w którym napisano, że niewielka liczba użytkowników doświadczyła nieautoryzowanej aktywności na swoich kontach. Następnie dodano, że wszystkie fundusze są bezpieczne, ale ze względów bezpieczeństwa proszą od wszystkich o podobne zalogowanie i zresetowanie ustawień uwierzytelniania dwuskładnikowego.

We have a small number of users reporting suspicious activity on their accounts.



We will be pausing withdrawals shortly, as our team is investigating. All funds are safe. — Crypto.com (@cryptocom) January 17, 2022

Wydawać by się mogło, że skala problemu jest niewielka. Zaprzecza temu jednak firma PeckShield zajmująca się bezpieczeństwem i analizą danych Blockchain, która podaje, że skradziono co najmniej 4600 tokenów Ethereum, jednak prawdziwa skala włamania może być "zdecydowanie większa".

Zobacz również:

The @cryptocom loss is about $15M with at least 4.6K ETHs and half of them are currently being washed via @TornadoCash https://t.co/PUl6IrB3cp https://t.co/6SVKvk8PLf pic.twitter.com/XN9nmT857j — PeckShield Inc. (@peckshield) January 18, 2022

Następnie do wątku na Twitterze dołączył się Kris Marszałek, dyrektor generalny Crypto.com. On z kolei zapewnił, że żadne środki klientów nie zostały utracone. Dodał, że przestój w systemie wypłat wynosił około 14 godzin, a jego zespół w odpowiedzi na incydent zajął się wzmocnieniem infrastruktury platformy.

Some thoughts from me on the last 24 hours:



- no customer funds were lost

- the downtime of withdrawal infra was ~14 hours

- our team has hardened the infrastructure in response to the incident



We will share a full post mortem after the internal investigation is completed. — Kris | Crypto.com (@Kris_HK) January 18, 2022

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy do kradzieży doszło czy nie. Jedno jest pewne: ktoś próbował się włamać, a w niektórych przypadkach z powodzeniem.