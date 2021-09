Kate - nowy film Netflixa z Woody'm Harrelsonem już dostępny!

Dziesiątego września premierę ma film "Kate", w którym gra utalentowany Woody Harrelson znany z "Igrzysk śmierci" oraz serialu "Detektyw".

Dziś premierę ma nowy film akcji "Kate", który zapowiada się na kolejny hit. Głównie ze względu na ciekawą fabułę oraz niezwykłą ekipę aktorską. Na ekranie przyjdzie nam obejrzeć, chociażby Woddy'ego Harrelsona oraz Mary Elizabeth Winstead. Debiut odbywa się na platformie Netflix, gdzie również możemy zobaczyć takie produkcje jak: "Lucyfer" czy "Dom z papieru".

Kate

reż. Cedric Nicolas-Troyan

“Kate” to film akcji wyreżyserowany przez Cedrica Nicolasa-Troyana. Mężczyzna w swoim dorobku artystyczny ma tylko dwie produkcje: mało znany tytuł “Carrot vs. Ninja” z 2011 roku oraz “Łowca i Królowa Lodu” z 2016, który to spotkał się z większym entuzjazmem widzów. Scenariusz do “Kate” został napisany przez Umair Aleem. Fabuła opowiada o płatnej zabójczyni, której zostało zaledwie 24 godziny życia. Jej ostatnim celem jest odegranie się na wszystkich, którzy kiedykolwiek ją skrzywdzili. Na ekranie pojawiają się: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman oraz Miku Martineau

