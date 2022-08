Kaufland: nowa gazetka od czwartku, 25 sierpnia – co znajdziemy w ofercie i co warto kupić?

W sklepie Kaufland znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach, w tym urządzenia AGD czy małą elektronikę. Przyglądamy się najnowszej gazetce - co nowego pojawi się wkrótce na sklepowych półkach?

Oferta sklepu Kaufland stale się poszerza, a my możemy liczyć na nowe produkty w atrakcyjnie niskich cenach. Co tydzień pojawia się również nowa gazetka Kaufland, dzięki której szybko i wygodnie możemy sprawdzić, co wkrótce zawita na sklepowych półkach. Wybraliśmy kilka najciekawszych sprzętów, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu. Sami zobaczcie.

Najnowsza gazetka Kaufland

Sluchawki MOBILE BT V2

bezprzewodowe

Bluetooth 5.0

z mikrofonem

Zobacz również:

Słuchawki Bluetooth TWE-36MK3 Denver

zasięg do 10 metrów

wbudowany mikrofon

w zestawie etui ładujące

Wentylator wieżowy VT-E0203

3 poziomy prędkości

funkcja timera do 120 min

praktyczny uchwyt do przenoszenia

Blender kielichowy TB-F0001 EDS Switch On

5 poziomów prędkości, z funkcją kruszenia lodu,

zdejmowany szklany pojemnik o poj. 1,5 l,

moc 500 W

pokrywka z otworem umożliwiającym dodawanie składników i dozownikiem

W ofercie dostępne są także inne produkty, m.in.: