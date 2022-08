Kaufland: nowa gazetka od czwartku, 4 sierpnia – co znajdziemy w ofercie i co warto kupić?

W sklepie Kaufland znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach, w tym urządzenia AGD czy małą elektronikę. Przyglądamy się najnowszej gazetce - co nowego pojawi się wkrótce na sklepowych półkach?

Oferta sklepu Kaufland stale się poszerza, a my możemy liczyć na nowe produkty w atrakcyjnie niskich cenach. Co tydzień pojawia się również nowa gazetka Kaufland, dzięki której szybko i wygodnie możemy sprawdzić, co wkrótce zawita na sklepowych półkach. Wybraliśmy kilka najciekawszych sprzętów, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu. Sami zobaczcie.

Najnowsza gazetka Kaufland

Blender kielichowy TB-D0101 Switch On

5 prędkości + funkcja kruszenia lodu

kielich o pojemności ok. 1500 ml

nóż z ostrzami ze stali nierdzewnej

pokrywka umożliwiająca dodawanie składników

Cena: 99,99 zł

Zobacz również:

Odkurzacz cylindryczny Philips FC9330/09

technologia PowerCyclone 5

pojemnik na kurz 1,5 l

zmywalny filtr silnika

w zestawie ssawka szczelinowa, szczotka do mebli i tapicerki

Cena: 349,90 zł

Odkurzacz workowy Philips FC8240/09

poj. worka na kurz 3 l

teleskopowa metalowa rura

Cena: 299, 90 zł

Odkurzacz My Project do czyszczenia na sucho i mokro

pojemnik na brud 20 l

w zestawie: 3 worki filtracyjne, wąż ssący, 2 plastikowe rurki przedłużające, dysza, szczotka podłogowa

Cena: 149, 90 zł

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

wbudowana dioda LED

20 V

w zestawie 2 akumulatory, ładowarka, etui i akcesoria (73 elementy)

Cena: 299, 99 zł